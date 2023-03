(mr/ha). In dieser Woche wurde die erste Filmklappe für neue Folgen von „SoKo Hamburg“ geschlagen. Es ist die letzte Staffel dieser Polizeiserie. Die ausstrahlende Sendeanstalt, das ZDF, teilt mit: Auch in der sechsten Staffel löst das Team der „SoKo Hamburg“ brisante Mordfälle im Norden: In Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen entstehen derzeit 13 neue Folgen der ZDF-Vorabendserie. In den Hauptrollen stehen erneut Marek Erhardt, Anna von Haebler, Paula Schramm, Thiago Braga de Oliveira und Oceana Mahlmann vor der Kamera. Lynn Oona Baur, Philipp Klinger und Steffen Heidenreich inszenieren die Drehbücher von Karen Riefflin, Niels Holle, Katja Töner und anderen. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Lasse Scharpen und Tobias Ketelhut, Hamburg.

Am Montag (6. März) war das Filmteam auf der Reeperbahn zugange, heute machte die Filmcrew am Elbstrand in Övelgönne Aufnahmen.

In diesem Jahr wird das ZDF die letzte Staffel von „SoKo Hamburg“ beauftragen. Die Folgen werden dann im Jahr 2024 auf dem angestammten Sendeplatz (montags) ausgestrahlt und bilden den Abschluss des Krimiformats.

Szenenfoto: Die Kripobeamten

ermitteln in Övelgönne.

Foto: FoTe Press/Röhe

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke: „Im Zuge einer zukunftsfähigen Programmentwicklung wird das ZDF verstärkt in Angebote für jüngere Zielgruppen investieren. Diese strategische Umschichtung hat leider auch zur Folge, dass wir uns von erfolgreichen und liebgewonnenen Programmen trennen müssen. Daher haben wir beschlossen, die Krimiserie ‚SoKo Hamburg‘ und ‚Letzte Spur Berlin‘ zugunsten der Entwicklung neuer Formate zu beenden. Der Abschied von zwei solch erfolgreichen Formaten fällt uns nicht leicht.“

Die „SoKo Hamburg“ läuft seit dem 27. März 2018 auf dem 18-Uhr-Sendeplatz im ZDF, den sie sich mit den Kollegen aus Potsdam teilt. Seit dieser Woche wird die sechste Staffel mit 13 Folgen produziert.