(ha/ds). Wie geplant fahren die Züge der U2 und U4 auch wieder ab dem 10. März mit Betriebsbeginn zwischen den U2 und U4-Haltestellen Horner Rennbahn und Hammer Kirche. Das teilt die Hochbahn mit. Die notwendigen Bauarbeiten der vergangenen zehn Wochen konnten pünktlich abgeschlossen werden. Die Hochbahn hatte während dieser Zeit an der Haltestelle Rauhes Haus zusätzliche Weichen eingebaut sowie die Arbeiten für einen zusätzlichen Zugang an der Station begonnen und hat zudem Arbeiten zur Vorbereitung der Ausfädelung der U4 auf die Horner Geest an der Haltestelle Horner Rennbahn umgesetzt. Auch die U4 wird ihren gewohnten Takt wieder auf ganzer Strecke mit dem Ende der Sperrung aufnehmen können.

Die Vorbereitungen für die notwendige mehrmonatige U2 / U4-Sperrung ab Mai zwischen den Haltestellen Rauhes Haus und Legienstraße zur Ausfädelung der U4 an der Haltestelle Horner Rennbahn auf die Horner Geest, laufen weiterhin auf Hochtouren. Über genaue Details zur Sperrung sowie das Ersatzkonzept, wird das Unternehmen Anfang April umfassend mit allen Details informieren.