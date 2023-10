(ha). Am letzten Sonntag im Oktober, also am heutigen 29. Oktober, findet jedes Jahr der bundesweite „Tag des Einbruchschutzes“ statt. In den vergangenen Jahren hat die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei Hamburg an der Caffamacherreihe 4 an diesem Tag in ihren Räumlichkeiten Vorträge für interessierte Bürgerinnen und Bürger angeboten und über Möglichkeiten des Einbruchschutzes beraten.

Aufgrund der momentanen Einsatzlage muss in diesem Jahr die Veranstaltung abgesagt werden.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle steht Interessierten jedoch zu den normalen Geschäftszeiten wie üblich für Fragen rund um die Sicherung der Wohnung oder des Hauses zur Verfügung. Im Rahmen eines vereinbarten Beratungstermins können Sie sich umfassend informieren lassen. Die Informationen zu den

Möglichkeiten des Einbruchschutzes sind individuell, kostenlos und produktneutral. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin unter 040 / 428 67 07 77.