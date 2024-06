(mr). Seit Folge 3.981 ist sie als Valerie in der beliebten Telenovela „Rote Rosen“ in der ARD zu sehen: Maike Johanna Reuter. Die 34-jährige Schauspielerin, die unter anderem aus „SoKo Köln“ (ZDF), „Alles was zählt“ (RTL) und „Rentnercops“ (ARD) bekannt ist, steht seit einigen Monaten in Lüneburg vor der TV-Kamera. „Es macht riesigen Spaß, die Böse zu sein, die alles durcheinanderbringt. Und als Maike immer wieder Gründe dafür zu finden, wieso Valerie nach Herzenslust lügt und intrigiert. Das ist eine super schöne Herausforderung für mich als Schauspielerin“, wird die Darstellerin in einer Pressemitteilung ihrer Agentur zitiert.

„Rote Rosen“ dreht auch

bei Regenwetter, wie das Foto beweist.

Zur Handlung rund um ihre neue Rolle heißt es in der Mitteilung: „Julius‘ Zwillingsschwester Valerie kommt unerwartet nach Lüneburg – sie wurde von ihrem Freund verlassen und will vorübergehend bei ihrem Bruder wohnen. Beim Anblick von Klaas (Sebastian Deyle) hat sie ihren Liebeskummer aber schnell vergessen und wittert in Dr. Jäger sofort den neuen, zahlungskräftigen Partner an ihrer Seite. Als ihre Annährungsversuche scheitern, täuscht sie einen Erstickungsanfall vor.“ Offensichtlich hat es Valerie Böttcher wirklich faustdick hinter den Ohren, denn: „Sie treibt, von allem unbeeindruckt, hinterlistig ihren Plan weiter und hat dabei auch keine Skrupel, ihre Familie zu manipulieren.“

Außendreh auf dem Marktplatz in Lüneburg

Bei einem Außendreh auf dem Marktplatz in Lüneburg stand die Darstellerin kürzlich mit einem kleinen Babybauch vor den TV-Kameras von „Rote Rosen“. Bei den Filmarbeiten drehte die Schauspielerin unter anderem mit Jan Stapelfeld und Hakim-Michael Meziani vor malerischer Filmkulisse vor dem Lüneburger Rathaus – trotz leichten Regens!

Mit Schauspieler Jan Stapelfeld kam es in einer gedrehten Szene zu einem längeren Gespräch auf einer Sitzbank, die das Filmteam extra auf dem Marktplatz drapierte. Ein Mitarbeiter wischte die Sitzbank mehrfach sauber – und vor allem trocken. Diese Szene soll in der Episode 4.089 ausgestrahlt werden, wie die Aufschrift der Filmklappe erahnen lässt. Darin erfahren die TV-Zuschauer den Inhalt des Gesprächs – denn Passanten werden wegen der generellen Geräuschkulisse auf dem gut frequentierten Marktplatz nicht viel mitbekommen haben.

In einer weiteren Szene stand Maike Johanna Reuter in der Rolle der Valerie mit Hakim-Michael Meziani mitten auf dem Marktplatz und wurde von zwei Kameras bei einem Dialog gefilmt. Damit sie weiß, wo sie zum Stehen kommen soll, wurde auf den Gehwegplatten eine kleine Markierung gelegt (wie das Foto oben zeigt, neben ihrem rechten Bein).

Hakim-Michael Meziani lief in der Rolle des Ben Berger über den Marktplatz und hielt einen grünen Aktenordner in seiner Hand. Während des Dialogs griff sie in ihre Handtasche und holte einen Zettel heraus. Meziani warf einen kritischen Blick darauf. Danach trennten sich die Wege: er lief weiter über den Marktplatz, während sie allein mit ihrem Regenschirm stehen blieb und auf das „Danke, Aus!“ wartete.

Einige Passanten fragten sich bezüglich des Babybauchs: „Ist der echt oder wurde er für die Rolle extra gemacht?“ Wie das Filmteam von „Rote Rosen“ den Babybauch auflöst, erfahren die TV-Zuschauer voraussichtlich im Herbst.

Das Filmset auf dem Markplatz in Lüneburg:

Passanten bleiben stehen und schauen

sich die Filmarbeiten an. Links sind die beiden Schauspieler zu sehen.

Rechts im Bild: ein Kameramann, der die Szene aufnimmt.

Zahlreiche Schaulustige blieben während der Filmarbeiten stehen und schauten sich die Filmarbeiten interessiert an. Mehrere so genannte „Film-Blocker“ standen während des Drehs an verschiedenen Positionen verteilt, damit Passanten nicht versehentlich durchs Bild laufen und die Dreharbeiten stören.