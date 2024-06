(mr). Mit vier Löschzügen, den Höhenrettern und speziellem Löschgerät ist die Feuerwehr aktuell an der Norderstraße im Stadtteil St. Hammerbrook im Einsatz. Dort brennt der Dachstuhl der Brecht-Schule Gegen 18.20 Uhr ging heute Abend der erste Notruf bei der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein; sofort raste ein Löschzug der naheliegenden Feuerwache am Berliner Tor zum Brandort. Wenig später stand das Dach bereits auf einer Fläche von etwa 20 mal 30 Metern in Flammen. Es wurden weitere Löschzüge nachalarmiert. Auch die Polizei rückte an, sperrte den Bereich rund um die Schule ab. Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort sagte, befanden sich zu keinem Zeitpunkt Menschenleben in Gefahr. Anwohner wurden allerdings dazu aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen zu schließen. Gegen 21 Uhr postete die Feuerwehr Hamburg über X (früher Twitter): „Rauchausbreitung im Bereich Hamburg-St. Georg/Hammerbrook/Hohenfelde/Borgfelde. Die Rauchwolke zieht Richtung Norden. Meidet den betroffenen Bereich und haltet Fenster und Türen geschlossen.“

„Die Einsatzstelle gestaltete sich als schwierig, da von außen die Dachpfannen auf einer Fläche von 50 Quadratmeter für eine Brandbekämpfung aufgenommen werden mussten. Hierzu haben die Spezialeinsatzkräfte der Höhenrettung Sicherungen gesetzt, damit die Einsatzkräfte gut abgesichert in der Höhe unter Atemschutz arbeiten konnten. Hierbei unterstützte das Teleskopmastfahrzeug 53 (Meter) der Feuerwehr Hamburg die Einsatzkräfte“, sagt Sprecher der Feuerwehr Hamburg, Thorsten Kraatz.

Die Brandbekämpfungstrupps unter Atemschutz und mit C-Löschrohren ausgestattet, mussten weite Teile einer Holzinnenverkleidung öffnen, um an die brennenden Balken zu gelangen. Insgesamt wurden drei C- Löschrohre und ein B-Löschrohr in der Innen- und Außenbrandbekämpfung und ein sogenanntes Wenderohr von einer Drehleiter aus eingesetzt.

Zwei Feuerwehrmänner klettern

über eine Drehleiter aufs Dach

der Brechtschule.

Bei der Brecht-Schule handelt es sich um eine Privatschule mit Grundschule, Gymnasium, Stadtteilschule, Abendgymnasium und Handelsschule. Auf dem Schulhof parken mehrere Leiterwagen. Auch ein spezieller Teleskopmast-Leiterwagen ist vor Ort – unter anderem hat er mehrere Feuerwehrmänner der Höhenrettung aufs Dach transportiert. Zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge, darunter der neue Einsatzleitwagen, stehen rund um die Norderstraße. Über die Ursache des Feuers sowie mögliche Verletzte liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend an. An der Einsatzstelle waren gegen Mitternacht mehrere Streifenwagen zur Absperrung der Norderstraße, sowie mehrere Lösch- und Einsatzleitfahrzeuge der Feuerwehr. Es wurde eine Nachtwache eingerichtet.

Ein Löschgruppenfahrzeug

steht vor dem Schulgelände

an der Norderstraße. Fotos: FoTe Press