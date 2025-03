(ha). Der Flughafen Fuhlsbüttel begrüßt die Sommersaison 2025 mit einem vielfältigen und erweiterten Flugangebot, das Reisende in rund 40 Länder bringt. Ab dem 30. März tritt der neue Sommerflugplan in Kraft, der bis zum 25. Oktober 2025 gültig ist. easyJet, Wizz Air und Condor bauen ihr Angebot aus, während Croatia Airlines als neue Airline am Hamburg Airport startet. Mallorca und Antalya bleiben die beliebtesten Reiseziele im Sommer mit etwa 70 wöchentlichen Flügen nach Mallorca und etwa 40 nach Antalya, doch auch Griechenland und Albanien werden verstärkt bedient. Insgesamt fliegen zirka 55 Fluggesellschaften im ganzen Jahr rund 120 Direktziele ab Hamburg an.

„Der Sommerflugplan startet am 30. März direkt mit zwei Erstflügen von easyJet nach Mailand und Rom – so läuten wir die Sommersaison mit einem zusätzlichen Angebot ein. Schon im vergangenen Jahr war die Nachfrage nach Privat- und Urlaubsreisen besonders hoch. Und wir gehen davon aus, dass die Norddeutschen auch in diesem Sommer wieder viel mit dem Flugzeug reisen werden. Deswegen freuen wir uns, dass sich das Angebot ab Hamburg weiterhin durch einen vielfältigen Mix an Fluggesellschaften und eine bequeme Anbindung an internationale Drehkreuze auszeichnet. Unsere Passagiere können sich auf noch bessere Verbindungen zu Fernzielen freuen, sei es über Frankfurt mit Condor oder über andere wichtige Drehkreuze wie London, Paris, Istanbul, Doha oder Dubai. Mit nur einmal Umsteigen sind über 1.000 Ziele weltweit erreichbar“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport.

Verbesserte Anbindung an internationale Drehkreuze

Seit dem 2. März bietet Condor eine zweimal tägliche Verbindung von Hamburg nach Frankfurt an. Die Route ermöglicht Passagieren einen bequemen Zugang zum globalen Streckennetz der Airline. Somit können Reisende zweimal täglich mit Condor von Hamburg nach Frankfurt fliegen und von dort mit nur einmaligem Umsteigen bequem in die USA, nach Kanada und in die Karibik gelangen. Im Sommerflugplan 2025 erweitert Condor ihr Angebot ab Frankfurt um neue attraktive Ziele. Ganz neu im Programm ist Panama City, das zweimal wöchentlich angeflogen wird. Darüber hinaus bietet Condor nun ganzjährige Verbindungen nach Bangkok (Thailand) sowie nach Johannesburg in Südafrika. Diese Erweiterungen eröffnen Reisenden noch mehr Möglichkeiten für Fernreisen ab Frankfurt. Auf der Strecke nach Frankfurt kommen unter anderem die werksneuen Flugzeuge des Typs Airbus A320neo und A321neo zum Einsatz.

Ein Flugzeug auf dem Rollfeld des Hamburger

Flughafens in Fuhlsbüttel. Foto: FoTe Press/Röhe

Croatia Airlines fliegt erstmals ab Hamburg Airport

Im Juli begrüßt Hamburg Airport eine neue Airline: Croatia Airlines, die nationale Fluggesellschaft Kroatiens, bereichert ab dem 1. Juli 2025 das Streckennetz ab Hamburg mit einer neuen Verbindung in die kroatische Hauptstadt Zagreb. Die Airline wird dreimal wöchentlich – dienstags, freitags und sonntags – von Hamburg nach Zagreb abheben. Diese neue Route bietet Reisenden aus Norddeutschland eine direkte Anbindung an die aufstrebende Metropole in Südosteuropa.

Neue und beliebte Routen mit Wizz Air: Rumänien, Georgien und Albanien

Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air bedient ab dem 1. August ein ganz neues Ziel ab Hamburg: Dreimal wöchentlich geht es in die rumänische Stadt Sibiu, auch bekannt als Hermannstadt. Die attraktiven Verkehrstage am Montag, Mittwoch und Freitag bieten flexible Möglichkeiten und machen die historische Stadt Sibiu für Hamburger Reisende leichter erreichbar. Zusätzlich nimmt Wizz Air ab dem 15. April die Verbindung nach Kutaissi in Georgien wieder auf. Die New York Times hat die Stadt – ebenso wie Hamburg – kürzlich auf ihre Liste der Top-Reiseziele für 2025 gesetzt.



Neben weiteren Destinationen in Serbien, Polen, Mazedonien oder Bulgarien, bietet Wizz Air auch Reisen nach Tirana in Albanien an, wo sie sieben Mal wöchentlich landet. Albanien ist in den Sommermonaten ein immer beliebteres Reiseziel. Das touristische Angebot dort wächst rasant – zuletzt war Albanien auch Gastgeberland der Internationale Tourismus-Börse in Berlin.

Mehr Flexibilität für Reisen in Europa und Nahost

Ab dem 30. März bietet easyJet tägliche Flüge nach Rom und Mailand an. Mit dem neuen Angebot der britischen Airline können Städtereisende, Geschäftsreisende und Urlauber ihre Reisezeiten optimal anpassen und profitieren von mehr Auswahlmöglichkeiten für ihre Reisepläne.

Eurowings verbindet bereits seit dem 3. Februar Hamburg zweimal wöchentlich mit der israelischen Metropole Tel Aviv – auch im Sommerflugplan wird die Strecke weiterhin geflogen. Die Nonstop-Verbindung ermöglicht es vielen Menschen, ihre Familien und Freunde in Israel wieder einfacher zu besuchen.

Beliebte Ziele noch besser erreichbar

Im Sommer 2025 profitieren Reisende auch von einer verbesserten Erreichbarkeit beliebter Ziele. Viele Fluggesellschaften erhöhen ihre Kapazitäten, was zu einer größeren Auswahl an Flügen führt und die Flexibilität bei der Reiseplanung steigert. So bietet Turkish Airlines in der Hochsaison bis zu fünf Flüge täglich nach Istanbul an, was einer Steigerung von durchschnittlich drei Abflügen pro Woche entspricht. LOT Polish Airlines hat seine Frequenzen nach Warschau ebenfalls erhöht und bietet nun dreimal täglich Flüge an, außer sonntags. Auch Wizz Air steigert das Angebot und fliegt ab Juli fünfmal wöchentlich nach Bukarest. Darüber hinaus nutzen einige Airlines größere Flugzeuge. Beispielsweise plant KLM Royal Dutch Airlines, durch den Einsatz größerer Flugzeuge die Anzahl der Sitzplätze um über 20 Prozent zu steigern.