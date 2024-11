(ha/as). Die Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) hat einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 350 modernen Elektrobussen mit Daimler Buses geschlossen. Innerhalb der kommenden fünf Jahre kann die HOCHBAHN sowohl Solo- und Gelenkbusse zu festgelegten Konditionen bestellen. Es handelt sich dabei um eCitaro-Busse mit NMC3-Batterien, die eine Reichweite von knapp 300 Kilometern (Solobus) beziehungsweise gut 250 Kilometern (Gelenkbus) ohne Nachladen garantieren.

Aktuell verfügt das städtische Unternehmen schon über knapp 280 Elektrobusse (207 Solo- und 72 Gelenkbusse), die von den Busbetriebshöfen Alsterdorf, Harburg, Hummelsbüttel und Langenfelde starten. Die Standorte Billbrook und Wandsbek werden in den kommenden Jahren ebenfalls elektrifiziert. In Meiendorf entsteht derzeit der erste komplett emissionsfreie Busbetriebshof. Die gesamte Flotte umfasst knapp 1.100 Busse.

Jens-Günter Lang, Technik-Vorstand der HOCHBAHN: „Mit den neuen Bussen wollen wir die nachhaltige Mobilität in Hamburg weiter ausbauen. Allerdings müssen wir das auch finanziell darstellen können. Die emissionsfreien Busse sind erheblich teurer als Dieselbusse. Gleichzeitig läuft im Sommer 2025 die bisherige Bundesförderung aus. Ohne eine Nachfolgeregelung wird es zunehmend schwieriger, den Kurs auf Emissionsfreiheit beizubehalten.“

Bei der Entscheidung für Daimler Buses spielten nicht nur die Anschaffungs- und die zu erwartenden Betriebskosten sowie technische Bewertungskriterien eine Rolle, sondern auch die nachhaltige Produktion der Fahrzeuge. Nachhaltigkeitskriterien gingen mit zehn Prozent in die Kaufentscheidung ein.

Merle Schmidt-Brunn, HOCHBAHN-Vorständin für Finanzen und Nachhaltigkeit: „Unsere Entscheidung, Nachhaltigkeitskriterien mit einzubeziehen, zeigt Wirkung. Mittlerweile liefern die Unternehmen deutlich mehr Informationen über ihre Produktions- und Lieferkette als früher. Wir merken, dass wir mit den richtig gesetzten Anreizen Einfluss auf die Industrie nehmen können – hin zu mehr nachhaltiger Produktion.“

Die neuen Elektrobusse werden nicht nur die Luftqualität in Hamburg verbessern, sie werden auch die Lärmemissionen reduzieren, da sie bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h deutlich leiser als Dieselbusse sind. Erst bei höherer Geschwindigkeit kommt es aufgrund der dominierenden Rollgeräusche zu einer Annäherung. Vor allem aber wird der CO2-Ausstoß erheblich reduziert. Seit 2020 bestellt die HOCHBAHN ausschließlich emissionsfreie E-Busse. In den vergangenen Jahren hat die E-Busflotte knapp 30 Millionen Kilometer emissionsfrei zurückgelegt und dabei den Ausstoß von 37.000 Tonnen CO2 vermieden. Damit trägt das Unternehmen wesentlich zu den Klimazielen Hamburgs bei, wie es in einer Mitteilung heißt.