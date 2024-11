(ha). Einsatzkräfte haben Montagabend (25. November 2024) im Stadtteil Bergedorf einen 28-Jährigen

vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, unter anderem für mehrere Haus- und Wohnungseinbrüche verantwortlich zu sein.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge hatte sich ein zunächst Unbekannter vergangenen Freitag durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Lohbrügger Einfamilienhaus verschafft und unter anderem hochwertige Gemälde entwendet. Anschließende Ermittlungen des LKA 19 (Spezielle Einbruchskriminalität/“Castle“) in Zusammenarbeit mit dem Bergedorfer Einbruchsdezernat (LKA 172) führten die Beamtinnen und Beamten auf die Spur des 28-Jährigen.

Einsatzkräfte durchsuchten am späten Montagnachmittag auf Eilanordnung der Staatsanwaltschaft Hamburg die Wohnung des deutschen Staatsangehörigen im Gewerbepark Sander Damm und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Darüber hinaus stellten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem mutmaßliches Diebesgut, darunter auch die am Freitag entwendeten Gemälde, sowie potenzielles

Tatwerkzeug sicher.

Der mutmaßliche Einbrecher wurde nach Ende aller polizeilichen Maßnahmen einem Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim LKA 19 geführt und dauern an. Aufgrund der sichergestellten Gegenstände gehen die Beamtinnen und Beamten derzeit davon aus, dass der Mann für weitere Einbrüche in Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume im Bezirk Bergedorf als Tatverdächtiger in Betracht kommt.

