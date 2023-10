(mr). Die Privatsphäre von Patienten ist während ihres Krankenhausaufenthalts meist auf den Nachttisch neben ihrem Bett beschränkt. Diese kleinen Tische haben das Potential, ganze Geschichten über die jeweiligen Patienten zu erzählen. Zumeist befinden sich darauf bunte Ansammlungen von privaten sowie medizinisch notwendigen Elementen. Die Bandbreite der persönlichen Gegenstände geht über Stimmungsaufheller wie Blumen, Kuscheltiere, Bücher oder Zeitschriften bis hin zu Grußkarten oder Familienfotos. Aber auch nahezu leere Tische können viel über die Patienten und ihren Gesundheitszustand aussagen. Die Künstlerin Claudia Guderian nahm diese vermeintlich unscheinbar wirkenden Möbelstücke in den Fokus und kreierte die „Talking Bedside Tables“: Ihre Fotografien zeigen Nachttische geriatrischer Patienten, aufgenommen im Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf (BKB). „Ihren besonderen Charakter erhalten die Werke durch die Verfremdung: Zum einen nutzte die Künstlerin die Vogelperspektive, zum anderen eine eher aus dem Film oder der Pop-Art bekannte Bildsprache von Dunst und Blautönen“, sagt Alexander Rösler, Chefarzt der Geriatrie, der die Idee zu diesem außergewöhnlichen Fotoprojekt hatte und die Fotografin bei der Umsetzung begleitete. Die Anonymität der jeweiligen Patienten wird dabei selbstverständlich gewahrt.

Zu ihrem Lieblingsbild sagt Claudia Guderian: “Es hat den Titel `Keine Zähne, keine Zähne` und zeigt den Klinikalltag am besten. Der Nachttisch ist nicht überladen und der Patient scheint das traute Minimalistische zu mögen.” Ausgestellt werden 13 Bilder im Format 150 x 100 Zentimeter, die auf Alu Dibond aufgezogen und mit Acryl kaschiert sind. Die Ausstellung wird voraussichtlich bis zum 10. Mai 2024 zu sehen sein. Die Bilder hängen weitestgehend in öffentlich zugänglichen Bereichen des Krankenhauses. Die Ausstellung „Talking Bedside Tables“ wird am 17. Oktober von Geschäftsführerin Maria Theis sowie Dozent und Autor Christoph Lindenmeyer eröffnet