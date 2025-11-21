Von Eveline Dobs .Was für ein Nachmittag! Die Autogrammstunde mit Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer in einem Supermarkt in Wwedel vor den Toren Hamburgs wurde zu einem kleinen Fest für große und kleine Bücherfreunde. Schon lange vor 13 Uhr bildete sich am gestrigen Donnerstag eine fröhliche Schlange im Markt, in der Kinder mit erwartungsvollen Augen ihre frisch gekauften Anouk-Bücher fest an sich drückten – und auch viele Erwachsene strahlten mindestens genauso aufgeregt wie die Jüngsten.

Als das Autorenpaar schließlich eintraf, brandete spontaner Applaus auf. Mit spürbarer Herzlichkeit nahmen sich Maffay und Balsmeyer Zeit für jeden einzelnen Fan, plauderten, hörten zu und verzierten ihre Signaturen mit kleinen Herzen oder sogar einem Drachen. Immer wieder gingen strahlende Gesichter durch die Reihen – ein sicheres Zeichen dafür, wie sehr die beiden ihre Geschichten leben. Auch Illustratoren Joëlle Tourlonias war überraschend nach Wedel gekommen und begeisterte die Fans.

Für eine entspannte Atmosphäre sorgte auch das engagierte Team des Supermarkts: Mit kleinen Aktionen und Spielmöglichkeiten war die Wartezeit selbst für die Kleinsten kaum der Rede wert. So blieb genug Raum für Vorfreude, Lachen und ein lebendiges Miteinander, während draußen sogar Fanclubs aus Hamburg und Niedersachsen geduldig auf ihren Moment warteten.

Am Ende gingen viele mit einem signierten Buch nach Hause – und alle mit dem Gefühl, an einem besonderen Nachmittag voller Fantasie, Nähe und Wärme teilgenommen zu haben.