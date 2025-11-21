(ha). Mord verjährt bekanntlich nie und die Beamten der Hamburger Polizei geben nie auf, Mörder zu fassen. Gestern nahmen sie einen Mann fest, der in Verdacht steht, vor 42 Jahren in Hammerbrook erschossen zu haben.

In der Mitteilung der Polizei heißt es, dass im Januar 1983 ein damals 41-jähriger Prostituierter in seinem Wohnwagen im Hamburger Stadtteil Hammerbrook erschossen wurde. Der Täter flüchtete unerkannt.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Tat zunächst nicht aufgeklärt werden. In den Folgejahren wurden die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt 44 für Altfallermittlungen (LKA 44, Cold Case Unit) übernommen. Die damals am Tatort gesicherten Spuren wurden, dem technischen Fortschritt und den verbesserten Standards angepasst, erneut kriminaltechnisch untersucht. Dabei führte eine gesicherte DNA-Spur zur Identifizierung des heute 61-jährigen Tatverdächtigen.

Die fortgesetzten Ermittlungen des LKA 44 erhärteten den Tatverdacht gegen den zur Tatzeit 19-jährigen Deutschen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg (Abteilung Kapitaldelikte) erwirkte daraufhin beim Amtsgericht Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung sowie einen Haftbefehl gegen den Mann.

Zielfahnderinnen und Zielfahnder (LKA 23) verhafteten den Tatverdächtigen am Mittwoch in Hamburg-Finkenwerder. Er wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.