(mr). Der Wahnsinn auf Hamburgs Straßen geht weiter, wieder gab es in der Hansestadt Attacken mit einem Messer. Am Abend des gestrigen Sonnabends gerieten mindestens zwei Männer im Stadtteil Wandsbek aneinander. Passanten hätten im Umfeld des U-Bahnhofs und des ZOBs am Wandsbeker Markt einen Mann mit einer mutmaßlichen Stichverletzung am Boden liegend angetroffen, er hätte stark geblutet. Rettungsdienst und Polizei wurden alarmiert, die mit mehreren Kräften anrückten. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Täter gibt es aktuell noch wenige Angaben, er soll nach der Tat geflüchtet sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Kriminalpolizei ermittelt und wertet unter anderem auch Videodateien aus, die am und um den Bereich am Wandsbeker Markt gemacht worden sein könnten.

Mann stirbt nach Messerattacke

Zu einem weiteren Streit kam es ebenfalls am gestrigen Sonnabend im Stadtteil Kleiner Grasbrook. In einem Gebäude (Unterkunft für Monteure und Fernfahrer) an der Straße Am Saalehafen starb ein Mann in Folge eines Messerangriffs. Auch in diesem Fall wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen die Beamten mehrere Blutlachen vorgefunden haben. Der Mann war so schwer verletzt, dass er vor Ort verstarb.

Polizisten ließen jede der etwa 40 Schlafkabinen in der zweigeschossigen Unterkunft von der Feuerwehr öffnen, um sicherzugehen, dass nicht noch weitere Opfer hinter den Türen liegen. Zudem haben mehrere Einheiten der Polizei das Gebäude nach einem möglichen Täter abgesucht. Sie sollen einen Mann, dessen Hose mit Blut verschmiert war, vorläufig festnehmen. Um mögliche Spuren nicht zu verwischen, wurden seine Hände vorsorglich in Papiertüten eingehüllt. Ob es bei dem festgenommenen Mann tatsächlich um den Täter handelt, ist noch unklar.