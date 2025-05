(ha). Feuer mit drei Löschzügen und einem Großeinsatz für den Rettungsdienst – das ist die Bilanz eines Feuerwehreinsatzes auf der Reeperbahn, bei dem am 27. Mai 2025 gegen 22:08 Uhr ein Mann verstarb.

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr wurde, wie ein Sprecher bestätigt, ein Wohnungsbrand in einem Hotel gemeldet. Mehrere Anrufer schilderten, dass noch Personen in den Zimmern seien. Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr bestätigten Feuer und Rauch aus einem Zimmer im 2. Obergeschoss, sowie elf Personen an den Fenstern des Gebäudes. Diese wurden über Leitern sofort gerettet. Zur Koordinierung der Rettungsdienstkräfte rückten ein Leitender Notarzt sowie ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst an.

Insgesamt 29 Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt, welche jedoch nicht verletzt waren. Eine Person wurde tot in der Brandwohnung durch die Einsatzkräfte aufgefunden. Die Brandbekämpfung wurde mit drei Strahlrohren durchgeführt. Anschließend fanden Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen statt. Ein Übergreifen auf die angrenzenden Bereiche wurde erfolgreich verhindert. Die Feuerwehr Hamburg war mit etwa 75 Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr für rund drei Stunden im Einsatz für Hamburg.