(ha). Großfeuer in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Düpheid im Stadtteil Rahlstedt. In der Nacht zum Donnerstag (30. Januar 2020) wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Aufgrund von weiteren Anrufen, in denen auch von Hilferufen aus einer Wohnung berichtet wurde, wurden zusätzlich zu dem bereits alarmierten Löschzug weitere Kräfte der Feuerwehr sowie Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug alarmiert.



Nach Eintreffen an der Einsatzstelle wurde umgehend, aufgrund eines Feuers im Kellerbereich des 5-geschossigen Wohnhauses, ein weiterer Löschzug zur Unterstützung angefordert.

Starke Rauchentwicklung erschwert Löscharbeiten

Aufgrund der starken Rauch- und Wärmeentwicklung gestaltete sich das Auffinden des Brandherdes schwierig. Nachdem die unter umluftunabhängigem Atemschutz vorgehenden Einsatzkräfte den brennenden Kellerverschlag ausfindig machen konnten, konnte das Feuer mit einem C-Rohre gelöscht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde der Keller mithilfe von Druckbelüftern belüftet und der Brandrauch ins Freie gedrückt. Für die an der Brandbekämpfung unmittelbar beteiligten Einsatzkräfte wurde Ersatzkleidung an die Einsatzstelle nachgeführt, damit diese nicht unnötig lange ihre, durch die Löscharbeiten kontaminierten, Schutzanzüge tragen mussten. Es wurden insgesamt 20 Personen aus dem betroffenen Gebäude in bereitstehende Rettungswagen sowie dem Großraumrettungswagen der Feuerwehr Hamburg betreut. Nach notärztlicher Sichtung konnten alle Personen unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. Die Kontrolle der Wohnungen ergab keine durch das Brandereignis bestehende Beeinträchtigung, so dass alle Bewohner im Anschluss an den Einsatz der Feuerwehr in Ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg mit 19 Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg dauerte fünf Stunde, wie die Feuerwehr mitteilt.