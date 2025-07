(ha). Erfolg für die Hamburger Polizei. Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Hamburg ergaben, dass eine 27-jährige deutsche Staatsangehörige, die mit einem bestehenden Untersuchungs-Haftbefehl gesucht wurde, am 24. Juli 2025 gegen 15:45 Uhr sich im Hamburger Hauptbahnhof aufhielt. So konnte sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über die Videokameras des Hamburger Hauptbahnhofs mehrfach gesichtet werden.

Sofort eingesetzte uniformierte Bundespolizeistreifen sowie Zivilfahnder der Einsatzeinheit Einzeldienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg konnten im Rahmen der Fahndung die gesuchte Person in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof auf der Repsoldstraße wiedererkennen und festnehmen.

Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass sie aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Lübeck seit Mitte Juli 2025 zur Festnahme ausgeschrieben war. Demnach ist die 27-Jährige dringend tatverdächtig am 29. Mai 2025 in Lübeck zwei Menschen mit gemeingefährlichen Mitteln getötet zu haben. Die Frau wurde dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Frau an die Landespolizei Schleswig-Holstein zur Zuführung in eine Untersuchungshaftanstalt übergeben.