(mr). In den vergangenen Tagen trauten viele Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger, die stadtauswärts über die Neuen Elbbrücken fuhren, ihren Augen kaum. Am historischen Brandshof hing doch tatsächlich ein blaues Schild mit weißen Buchstaben und Aufschrift „Polizei Direktion 6 (Süd-Ost) Abschnitt 62“. Zudem tronthe das offizielle Wappen der Polizei Berlin auf dem blauunterlegten Schild. Drei Streifenwagen – offenbar auch von der Polizei Berlin -parkten direkt vor dem Gebäude.

Wären nicht links und rechts vom Eingang des alten Backsteingebäudes mehrere Scheinwerfer aufgestellt und stünden nicht auf der schmalen Seitenstraße zahlreiche Technikfahrzeuge, so wäre die Irritation vieler Verkehrsteilnehmer zu verstehen. Aber nicht zuletzt auch wegen der größeren Personenansammlung vor dem Gebäude ist jedem klar: es handelt sich um Filmarbeiten. Aber bitte was wird bei uns in Hamburg gedreht, was in Berlin spielt?

Der historische Brandshof in Rothenburgsort dient immer

wieder für Filmschaffende als Kulisse. Foto: FoTe Press

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau hat es natürlich herausbekommen. Es ist eine neue Miniserie im Auftrag der ARD, die voraussichtlich im kommenden Jahr zu sehen sein soll. Der Arbeitstitel dieser Serie lautet „The Next Level“. Die Serie handelt von einem Drogentod einer Amerikanerin in einem Berliner Techno-Club. Niemand möchte, dass die Geschichte groß rauskommt – bis auf die Journalistin Rosa, die spürt, dass sich mehr dahinter verbirgt. In den Hauptrollen sind unter anderem Lisa Vicari, Paula Kober und Jens Harzer zu sehen. Nachdem die Serie bereits im Sommer dieses Jahres an mehreren Drehtagen in Schleswig-Holstein produziert wurde, filmt die TV-Crew nun also in Hamburg. „The Next Level“ wird laut Mitteilung der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein mit 150.000 Euro unterstützt. Als ausführende Filmproduktion agiert die Letterbox Filmproduktion, Hamburg, Regie führt Pia Strietmann. In weiteren Rollen sind Michaela Winterstein, Jonas Stenzel, Birgit Berthold, Martin Neuhaus, Michael Ihnow und Theres Eglinski zu sehen.