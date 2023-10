(ha). Verona Pooth, eine der bekanntesten Entertainerinnen Deutschlands, feiert in Hamburg ihre

Buchpremiere: Im Schmidtchen Theater auf der Reeperbahn stellt sie am kommenden Dienstagabend, dem 31. Oktober 2023, ihr neuestes Werk, den Ratgeber „Die Supermilf: Werde auch du eine Super-Mitten-Im-Leben-Frau“, vor. Das Publikum darf sich auf einen kurzweiligen und unterhaltsamen Abend freuen, denn für die Premiere hat sich Verona Pooth als Talkpartnerin die Stand-up-Komikerin, Moderatorin, Podcasterin und Schauspielerin Lisa Feller an die Seite geholt. Im Anschluss an die Veranstaltung wird Verona Pooth auch signieren.

Welche Rolle(n) möchte ich in der zweiten Lebenshälfte neu antreten? Wie bleibe ich attraktiv, gesund, erfolgreich und fit? Was soll ich loslassen, woran festhalten? Was sind überhaupt die guten Seiten des Älterwerdens und wie genau kann ich die Lebensmitte als Höhepunkt feiern und nicht als Tiefpunkt

verfluchen? Antworten darauf gibt Verona Pooth jetzt in ihrem persönlichen Verona-Supermilf-Ratgeber – einem Buch voller ehrlicher Anekdoten, witziger Erzählungen und besonderer Momente aus ihrem Leben. Und Verona Pooth weiß, wovon sie spricht. Denn die erfolgreiche Unternehmerin, Werbeikone, zweifache Mutter und seit 23 Jahren glücklich mit dem Unternehmer Franjo Pooth verheiratet, ist eine echte Supermilf: eine super-mitten-im-Leben-Frau. Eine, die nicht zum alten Eisen gehört, eine, die von

innen und außen strahlt, und eine, die mit positivem Mindset durch die Lebensmitte geht. Erschienen ist der Ratgeber, den Verona Pooth laut einer Mitteilung im Selfpublishing bei Thalia veröffentlicht, am 18. Oktober 2023 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse.

Details zu Talk & Buchpremiere:

▪ Verona Pooth – Die Supermilf: Werde auch du eine Super-Mitten-Im-

Leben-Frau“

▪ Dienstag, 31. Oktober 2023, um 19 Uhr

▪ Schmidtchen Theater Reeperbahn, Spielbudenplatz 21-22, Hamburg

Eintrittskarten für die Veranstaltung sind hier zu kaufen.

Diesen und weitere Veranstaltungstipps lesen Sie hier.