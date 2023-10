(ha). So viele Museen, Ausstellungshäuser, Lern- und Gedenkorte wie nie zuvor öffnen ihre Türen, wenn es am Tag der Reformation heißt: freier Eintritt. In mehr als 40 Häusern erwartet die Besucherinnen und Besucher wieder ein vielfältiges Programm mit Führungen, Lesungen und Mitmachaktionen für die ganze Familie und in verschiedenen Sprachen, darunter Ukrainisch, Russisch, Französisch, Plattdeutsch oder Deutsche Gebärdensprache. Informationen zu allen teilnehmenden Häusern und dem Begleitprogramm gibt es unter www.seeforfree.de.

Jana Schiedek, Staatsrätin für Kultur und Medien sagt: „Der Tag der Reformation hat sich in Hamburg längst als Museumstag etabliert. Dieses Jahr öffnen am 31. Oktober so viele Hamburger Museen und Ausstellungshäuser wie noch nie zuvor bei freiem Eintritt ihre Türen. Mit ihren Ausstellungen, aber auch ganz besonders mit dem umfangreichen Sonderprogramm an diesem Tag, laden mehr als 40 Häuser dazu ein, neue Perspektiven kennenzulernen, sich zu informieren und zu aktuellen gesellschaftliche Debatten ins Gespräch zu kommen. Ob Morse-Workshop im Hafenmuseum, Führung auf Plattdeutsch im Rieck Haus oder Familienführung in der Kunsthalle – am Tag der Reformation kommen alle auf ihren Geschmack.“

Neu dabei sind in diesem Jahr das Informationszentrum Energieberg Georgswerder, das MONTBLANC HAUS, der Retro-Spiele-Club sowie das Zaubermuseum Bellachini. Unter www.seeforfree.de/meine-tour können Sonderausstellungen und einzelne Veranstaltungen der teilnehmenden Museen in einen persönlichen Plan eingefügt werden, dieser kann anschließend gedruckt, geteilt oder verschickt werden: einfach alle Veranstaltungen, die von Interesse sind, in den Stundenplan einfügen und los geht es.

Mit Einführung des Tags der Reformation als arbeitsfreiem Tag beabsichtigen Senat und Bürgerschaft, einen gesellschaftlichen Impuls zu setzen und eine Brücke zwischen allen religiösen oder säkularen Weltanschauungen zu bauen. Die Museen als Orte der gesellschaftlichen Begegnung öffnen deshalb bei freiem Eintritt.

Der Museumsdienst Hamburg organisiert und koordiniert im Auftrag der Behörde für Kultur und Medien diesen Tag sowie die analogen und digitalen Werbemaßnahmen.

Folgende Museen bieten am Tag der Reformation freien Eintritt:

• Altonaer Museum

• Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg

• Bargheer Museum

• Bucerius Kunst Forum

• Computer-Museum der Universität Hamburg

• Deichtorhallen Hamburg

• denk.mal Hannoverscher Bahnhof

• Deutsches Hafenmuseum (im Aufbau) – Standort Schuppen 50A

• Deutsches Zollmuseum

• Deutsches Zusatzstoffmuseum

• Freilichtmuseum Rieck Haus

• Gedenkstätte Bullenhuser Damm

• Gedenkstätte Fühlsbüttel

• Gedenkstätte Plattenhaus Poppenbüttel

• Gefängnismuseum Hamburg

• Geschichtsort Stadthaus

• Gipsabgusssammlung der Universität Hamburg

• Hamburger Genossenschafts-Museum

• Hamburger Kunsthalle

• Hamburger Schulmuseum

• HSV-Museum

• Informationszentrum Energieberg Georgswerder

• Jenisch Haus

• KomponistenQuartier Hamburg

• Kunsthaus Hamburg

• Kunstverein in Hamburg

• KZ-Gedenkstätte Neuengamme

• Medizinhistorisches Museum Hamburg

• Museum am Rothenbaum – MARKK

• Museum der Arbeit

• Museum für Bergedorf und die Vierlande

• Museum für Hamburgische Geschichte

• Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

• Museum Mahnmal St. Nikolai

• Retro-Spiele-Club

• Sammlung Falckenberg / Phoenix Fabrikhallen

• Stiftung Hamburg Maritim (mit Stückgutfrachter BLEICHEN, Dampfschiff SCHAARHÖRN, Schlepper FAIRPLAY VIII, Besan-Ewer JOHANNA)

• Universitätsmuseum

• vor—gänge. museum für alternative stadt

• Zaubermuseum Bellachini