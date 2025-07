(ha). Ein Sommerfest zum 40-jährigen Bestehen: Besucherinnen und Besucher sowie zahlreiche Gäste blickten bei einem Kaffee- und anschließendem Grillbuffet im AWO Aktivtreff Stellingen auf bewegte Jahrzehnte und das Eröffnungsjahr 1985 zurück. Damals war die „AWO Altentagesstätte Jugendstraße“ vor allem ein Treffpunkt für den gemeinsamen Klönschnack bei Kaffee und Kuchen, für Skatgruppen, Sing- und Kochgruppen sowie Ausgangspunkt für gelegentliche Ausflüge wie die „Butterfahrten“, zum Beispiel nach Helgoland. Seitdem hat sich am Programm des heutigen „AWO Aktivtreffs Stellingen“ einiges verändert: Heute lernen Senioren im AWO Treff den Umgang mit Smartphone, Tablet und Co, halten sich in Sportgruppen wie der Hockergymnastik oder Yoga-Gruppe fit oder teilen ihre Freude an Rhythmen und Musik bei der Trommelgruppe. Außerdem bietet Treffleiterin Annegret Ptach und ihr Helferteam regelmäßige Ausflüge, wie zum Beispiel ins Kino oder Theater sowie Stadtteilrundgänge an. „Wir haben von Anfang an immer viel ausprobiert. Wichtig war immer: Was möchten die Leute wirklich? So hat sich das Angebot nach und nach verändert – durch Ausprobieren, Schauen, was gut ankommt, und Weiterentwickeln“, erklärt Annegret Ptach, Leiterin des AWO Aktivtreff Stellingen.

Was aber auch nach 40 Jahren unverändert geblieben ist: Der AWO Aktivtreff ist nach wie vor ein Ort der Gemeinschaft, des Austauschs und der Solidarität, an dem jederzeit auch neue Gäste herzlich willkommen sind.