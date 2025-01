(ha/as). Das Jahr 2025 startet für die Hamburger Tafel mit einer sehr guten Nachtricht. Nach dem Motto „Trend-Schokolade kaufen, Hamburger Tafeln unterstützen“ spendete ein großer Discounter vom 23. bis 28. Dezember 2024 für jede verkaufte Dubai Style Schokolade in den Hamburger Filialen den kompletten Erlös an die Hamburger Tafel e.V. Insgesamt konnte der Lebensmittelhändler die Tafel Hamburg mit 10.000 Euro unterstützen. Zusätzlich spendete der Discounter mehrere Dubai-Schokoladen an eine Hamburger Ausgabestelle der Tafel.

Die Tafeln leisten seit vielen Jahren wichtige Arbeit und unterstützen armutsbetroffene Menschen mit Lebensmitteln. Als langjähriger Partner der Tafeln hat der Discounter im Dezember 2024 die Begeisterung für die Dubai Style Schokolade für eine regionale Spendenaktion in Hamburg genutzt: Nach dem Motto „Tafeln für die Tafel“ spendete das Unternehmen je verkaufter Dubai Style-Schokoladenpackung den kompletten Verkaufserlös an die Hamburger Tafel e.V.

Bei der Spendenscheck-Übergabe an einer Tafel-Ausgabestelle in Hamburg konnten nun insgesamt 10.000 Euro überreicht werden. „Für die hilfsbedürftigen Menschen in Hamburg ist jede Schokolade ein Luxus. Auch unsere Kundinnen und Kunden stehen für Lebensmittel in Warteschlangen, allerdings nicht aus Spaß, sondern weil die Not sie treibt. Wir freuen uns außerordentlich, dass wir mit dieser besonderen Aktion die Tafeln unterstützen. Hier wird der Hype um ein Luxusprodukt intelligent genutzt, um soziales Engagement voranzutreiben. Sicherlich schmeckt die Dubai-Schokolade noch besser, wenn man weiß, dass man bei dem Genuss auch noch etwas Gutes tut“, sagt Jan Henrik Hellwege, Geschäftsführer der Hamburger Tafel e.V.

Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation des Discounters Netto sagt zu dem Spendenengagement: „Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit den Tafeln zusammen. Die Tafeln leisten unschätzbare Hilfe, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Mit unserer Spendenaktion in Hamburg möchten wir einen finanziellen Beitrag leisten und zugleich auch zeigen, dass ein Trend wie die Dubai Style Schokolade helfen kann, soziale Verantwortung zu übernehmen.“

Der Discounter arbeitet seit 2007 mit den Tafeln in Deutschland zusammen und unterstützt neben fortlaufenden Lebensmittelspenden mit regelmäßigen Spendenzeiträumen: Noch bis zum 1. Februar 2025 können Kundinnen und Kunden bundesweit an den Kassen aufrunden oder ihre Pfandbons für die Tafel Deutschland spenden. Seit Anfang November kamen bereits dank hoher Spendenbereitschaft von Kundinnen und Kunden über 200.000 Euro für die Tafel Deutschland zusammen.