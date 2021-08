(ha). Die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung lädt auch in diesem Jahr Bedürftige und Menschen in Not zu einer sorgenfreien Zeit in Hamburg ein. Die vierte Auflage von DOCK – Tage ohne Sorgen findet vom 14. bis 15. August 2021 auf dem Wohnmobilparkplatz an den St. Pauli Landungsbrücken statt. Dort erfahren Menschen mit existenziellen Sorgen Wertschätzung und erhalten unbürokratische Unterstützung. Dazu zählen medizinische und hygienische Versorgung, Impfangebote, persönliche Beratungen sowie die Versorgung mit Lebensmitteln und Kleidung. Etwa 200

ehrenamtliche Helfer sowie zahlreiche Unternehmen, Vereine und Institutionen unterstützen DOCK – Tage ohne Sorgen durch ihr Engagement.



Die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung erwartet in diesem Jahr etwa 2.000 Gäste beim DOCK – Tage ohne Sorgen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Veranstaltung im Vorjahr nur in reduzierter Form stattfinden. Durch umfangreiche Hygiene-Maßnahmen können sich in diesem Jahr nun bis zu 500 Gäste gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Zudem werden alle vor dem Betreten der Fläche an einer Teststation einen Corona-Schnelltest durchführen. Für den Fall eines positiven Testergebnisses steht eine PCR-Teststation in einer Quarantänestation bereit.

Soforthilfe und Zukunftsperspektiven schaffen

Auf dem Gelände erwarten die Besucherinnen und Besucher viele Hilfsangebote, wie die Ausgabe von Sachspenden oder eine umfassende medizinische Versorgung. An der Impfstation besteht Gelegenheit, sich gegen Corona und weitere Erkrankungen impfen zu lassen. Zudem kümmern sich Tierärzte um das Wohl der mitgebrachten Vierbeiner. Für die Körperpflege sind ein Friseur und eine medizinische Hand- und Fußpflege vor Ort, die ebenfalls kostenlos in Anspruch genommen werden können. Um Betroffenen Wege aus ihrer Situation aufzuzeigen, werden acht Beratungsstellen eingerichtet. An diesen erhalten die Gäste beispielsweise eine Suchtberatung, Schuldnerberatung sowie eine psychologische oder soziale Beratung.

Wann und wo im Überblick:

Datum: 14. und 15. August 2021

Zeit: 09:00 – 17:00 Uhr

Ort: St. Pauli Hafenstraße 89 in 20359 Hamburg