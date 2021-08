(ha). Am Dienstagvormittag (10. August) gingen in der Rettungsleitstelle mehrere Anrufe aus dem Hamburger Stadtteil Rotherbaum ein. Über Notruf 112 wurde gemeldet, dass eine große, tiefschwarze Rauchsäule über der Magdalenenstraße zu sehen sei. An einem Haus sollen Flammen vom Erdgeschoss bis zum Dach schlagen. Aufgrund der Vielzahl der Notrufe wurde durch die Rettungsleitstelle sofort die Alarmstufe “Feuer, 2. Alarm” ausgelöst und 2 Löschzüge der Berufsfeuerwachen Rotherbaum und Innenstadt, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Eimsbüttel und Stellingen alarmiert.

Als die ersten Kräfte eintrafen, brannten Baumaterial und Bitumenbahnen, die direkt am Haus gelagert waren. Flammen schlugen bis unter das Dach im 3. Obergeschoss, eine starke Rauchsäule war weithin sichtbar. Durch die Einsatzkräfte wurde sofort ein C-Rohr im Außenangriff und ein weiteres im Innenangriff in das zwei Obergeschoss vorgenommen. Dort war aufgrund der Wärmeentwicklung der Flammen ein Fenster zerplatzt, das Feuer war ins Gebäude gelaufen. Der Brand außerhalb des Gebäudes wurde zügig unter Kontrolle gebracht, die Flammen verringerten sich deutlich und wurden schließlich gelöscht.

Im 2. Obergeschoss musste der Fensterrahmen aus Holz gelöscht werden. Eine umfassende Belüftung des Hauses, das zum Zeitpunkt des Brandes leer stand, da Bauarbeiten stattfanden, wurde anschließend durchgeführt. Durch das Eingreifen der Feuerwehr Hamburg konnte eine Brandausbreitung auf unbetroffene Bereiches des Gebäudes verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg, die mit insgesamt 38 Kräften im Einsatz war, dauerte insgesamt 2 Stunden.

Gewinnspiel August: Das Album “Stark wie zwei”

Gewinnspiel Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau. In diesem Monat gibt es das Album “Stark wie Zwei” von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross zu gewinnen.

(mr). Mit so vielen Einsendungen zu unserem Gewinnspiel im vergangenen Monat haben wir nicht gerechnet. Haben Sie vielen Dank, liebe Leserinnen und Leser.

Auch im Juni 2021 verlosen wir wieder Alben – dieses Mal drei Exemplare “Stark wie zwei” von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Wenn Sie ein Fan des in Bayern lebenden TV-Moderator und der Sängerin sind oder zumindest die Musik sehr gerne hören, dann machen Sie mit.

“Stark wie zwei” heißt das Album von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, auf dem 16 tolle Titel zu finden sind. “Stark wie zwei” im Jojo Fox Mix, “Paradies der Ewigkeit” und “Ich hab noch nie so geliebt” sind drei davon.

Sie möchten eine CD in Ihren Händen halten und von Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau gewinnen? Schicken Sie uns bitte einfach die Lösung folgender Frage: Welcher aus dem Bremer “Tatort” bekannte Schauspieler spielt in der TV-Komödie “Zwei unter Millionen” (Arbeitstitel) einen Paketboten? Die Lösung finden Sie auf www.hamburger-allgemeine.de. Klicken Sie sich gerne durch unsere Online-Ausgabe – dann dürfte die richtige Antwort nicht schwer fallen.

