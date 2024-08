(mr). Erinnern Sie sich noch? Das Unternehmen Coca-Cola hat bereits Anfang 2022 die Preise seiner Softdrinks kräftig erhöht. Seitdem zahlt der Verbraucher in den meisten Discountern und Supermärkten für eine 1,25 Liter-Flasche Coca Cola satte 1,49 Euro. Ab September sollen die Getränke noch teurer werden – und das obwohl die Inflation zuletzt zurückgegangen ist. Dennoch werden einige Produkte – vor allem in Supermärkten – weiterhin deutlich teurer. Unter anderem Coca-Cola, Fanta und Sprite.

Was das genau bedeutet, wird sich im September zeigen. Der Grund: die Preise für Coca-Cola-Produkte steige zunächst im Einkauf für die Händler, wie mehrere medien übereinstimmend berichten. Ob und in welcher Höhe sie die Preissteigerung an die Verbraucher weitergeben, ist ihnen überlassen. Für den Verbraucher heißt es: abwarten.

Aktuell zahlt der Kunde für einen Kasten Coca-Cola zwischen 14 und 17 Euro. Ab September könnte der Preis für eine Kiste Coca-Cola an der 20-Euro-Marke kratzen. Zu dem Unternehmen gehören unter anderem noch Lift, Vio, Apollinaris, Mezzomix, Powerade und andere Getränke, die unter anderem bei Penny, Netto, Edeka, Rewe, Aldi und Lidl gekauft werden können. Als Grudn für die Preiserhöhung wird angegeben, dass die Produktionskosten deutlich gestiegen seien.