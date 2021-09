(ha). Herzlichen Glückwunsch! Charlotte Florack (18), Ronya Othmann (28) und Eva Burmeister (26) sind die Trägerinnen des Klopstock-Preises für junge Lyrik, der am 19. September 2021 zum Abschluss des Hamburger Kulturfestes “altonale” in der Ottensener Christianskirche zum ersten Mal vergeben wurde. Der Preis ist mit insgesamt 3.000 Euro dotiert.

Die sechsköpfige Jury, unter anderem mit den Literaturschaffenden Amelie Fechner, Giannina Wedde und Mirko Bonné, zeichnete Charlotte Floracks Gedicht “apfelstiegen” als eine herausragend gelungene Reflexion über Herkunft mit dem ersten Preis (1.500 Euro) aus. Der zweite Preis (1.000 Euro) ging an Ronya Othmann für ihr Sprachkunstwerk zur Trauer “garn, zwirn, faden, stich”. Eva Burmeister erhielt den dritten Preis (500 Euro) für ihr Gedicht “Eingeweicht”. Das thematische Motto des Wettbewerbs, an dem nur Menschen bis 30 Jahren teilnehmen konnten, war “Nähe”. Aus über 180 Einsendungen wurden 16 junge Poetinnen ausgewählt, die in der “Nacht der jungen Lyrik” ihre Werke vortrugen. Alle diese Beiträge sind auf der Website https://klopstockpreis.wordpress.com/ veröffentlicht. Die von dem Hamburger Literaturexperten Jürgen Abel moderierte Veranstaltung wurde organisiert und finanziell ermöglicht durch die Christianskirche, die Buchhandlung Christiansen in Hamburg-Ottensen und dem ökumenischen Verein Andere Zeiten.

Die Ruhestätten von Hamburgs Persönlichkeiten

Das Grab von Schriftsteller Siegfried Lenz. Foto: Röhe

(mr). Bronze-Tiger, kunstvolle Jugendstilornamente, Engel, herrschaftliche Grabstätten – oder auch Grabstätten mit schlichten Holzkreuzen. Auf den Friedhöfen in Hamburg haben zahlreiche Persönlichkeiten, die im Laufe der Jahrhunderte in der Hansestadt lebten und wirkten, ihre letzte Ruhe gefunden.

Die Grabstätte von Schauspielerin Witta Pohl auf dem Friedhof Ohlsdorf. Bekannt wurde die beliebte Darstellerin unter anderem aus den Serien „Diese Drombuschs“ und „Happy Birthday“.

