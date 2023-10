(mr). Was für ein Erlebnis: am Tag der Deutschen Einheit traten die Elbkinderland-Chöre zusammen mit der Musiklegende Rolf Zuckowski in der St. Jacobi Kirche auf. Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn um 13 Uhr musste die Tür zur Kirche für weitere Besucher geschlossen werden. Nur Familien mit Kindern wurden noch hineingelassen. So groß war das Interesse an der Veranstaltung. Sänger Rolf Zuckowski erzählte, dass er mehrere Wochen in Kanada gewesen war und sich erst einmal an das Wetter in Hamburg gewöhnen müsse. Sodann begann er sein Konzert damit, dass er mit den zahlreichen Kindern das Lied „Die Jahresuhr“ anstimmte. „Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still“ heißt es in dem Lied. Alle Kinder und viele Eltern sangen lautstark mit.

Fahrradfahrer bei Eigenunfall in St. Georg

lebensgefährlich verletzt

(ha). Am Nachmittag des 3. Oktober erlitt ein 46-jähriger Fahrradfahrer nach einem Sturz in Hamburg-St. Georg lebensgefährliche Verletzungen. Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Innenstadt/West (VD 2) zufolge befuhr der 46-Jährige einen Radfahrschutzstreifen. Da dieser durch

einsatzbedingt und vorübergehend abgestellte Dienstfahrzeuge der Bundespolizei nicht uneingeschränkt nutzbar war, wich der Fahrradfahrer auf die Straße aus. Beim Überfahren einer in die Fahrbahn eingelassenen Metallschiene stürzte der Mann aus noch ungeklärter Ursache und erlitt dabei eine lebensgefährliche Kopfverletzung.

Einsatzsanitäter der Bundespolizei leisteten bei dem nicht ansprechbaren Mann unmittelbar Erste Hilfe, die wenig später von einer Rettungswagenbesatzung und einem hinzugerufenen Notarzt fortgesetzt wurden. Der 46-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2) hat die Ermittlungen aufgenommen.