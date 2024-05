(mr). In wenigen Tagen ist es soweit: vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet die Fußball-EM in Deutschland statt. Auch in Hamburg werden Spiele ausgetragen. Aufgrund hoher Anschlagsgefahr in Deutschland werden schon jetzt – etwa drei Wochen vor Beginn der EM – die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren. Am heutigen 25. Mai 2024 liefen Streifenbeamte der Polizei ums Stadion, auch mehrere Teams von einer Sicherheitsfirma laufen regelmäßig rund ums Stadion. An einigen Stellen wurden mehrere Zäune aufgebaut – und das, obwohl das Stadion bereits komplett umzäunt ist. Auf diese Weise soll unbefugten Personen der Zutritt zum Stadiongelände zusätzlich der Weg ins Innere erschwert werden.

Sicherheitsbereich während der EM

Während der EM wird es mehrere Sicherheitsringe geben, wie ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma erklärt. Am Zugang zum ersten, äußeren Sicherheitsring werden die ausschließlich elektronischen Tickets auf den Mobiltelefonen der Besucher visuell durch Sicherheitspersonal überprüft. Das heiß0t, Menschen ohne Tickets kommen hier gar nicht mehr weiter.

Zudem werden am ersten Sicherheitsring Personen und mitgebrachte Gegenstände durchsucht. Beispielsweise dürfen Taschen, Beutel und Rucksäcke mit mehr als DIN-A4-Größe nicht zugelassen. Am nächsten inneren Sicherheitsring wird am Drehkreuz das Ticket überprüft. Von hier können Personen dann ins Stadion hinein.

Besucher sollten auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen

Rund ums Stadion in Stellingen werden so gut wie keine privaten Fahrzeuge zugelassen. Wer mit dem Auto anreist wird gebeten, abseits der Arenen zu parken und den Rest mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu absolvieren.

Fünf der insgesamt 51 Partien der Europameisterschaft werden in der Hansestadt ausgetragen. An den fünf Tagen herrscht größte Sicherheit in Hamburg. Die Polizei wird mit zahlreichen Kräften rund ums Stadion präsent sein. Sicherlich wird, wie auch bei der letzten EM in Deutschland (2006), die Reiterstaffel, mehrere Hundestaffeln und ein Polizeihubschrauber im Einsatz sein.

Polen gegen Niederlande (Sonntag, 16. Juni 2024, 15 Uhr)

Kroatien gegen Albanien (Mittwoch, 19. Juni 2024, 15 Uhr)

Georgien gegen Tschechien (Sonnabend, 22. Juni 2024, 15 Uhr)

Tschechien gegen Türkei (Mittwoch, 26. Juni 2024, 21 Uhr)

Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 5 gegen Sieger Achtelfinale 6 (Freitag, 5. Juli 2024, 21 Uhr)

Stand: 25. Mai 2024)

Am 21. Mai 2024 hat der Hamburger Sportverein (HSV) das Stadion der UEFA offiziell übergeben. Der Verein kassiert pro EM-Spiel etwa eine halbe Million Euro an Miete. Für die gesamte Dauer der Fußball-EM sind es also etwa 2,5 Millionen Euro an Einnahmen.

Damit gewährleistet ist, dass ein 5G-Netz für alle Fans im Stadion verfügbar sein wird, wurden bereits mehrere Mobilfunkmaste aufgestellt. WLAN gibt es allerdings nicht, wie der Veranstalter mitteilt.