(mr/ha). Was für ein Spektakel! Am vergangenen Sonnabend, dem 25. Mai 2024, verwandelte sich der Stadtteil St. Pauli wieder in ein großes Farbenmeer mit bunten Kostümen, Perücken und Sonnenblumen im Haar. Der Schlagermove zog durch den Kiez!

Bereits vor dem Start des Umzuges um 15 Uhr feierten die Schlagermove Fans, die aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland anreisten, entlang der Strecke und den bekannten Hotspots wie den St. Pauli Landungsbrücken und auf der Reeperbahn. Mit Beginn des Umzuges mit 49 geschmückten rollenden Musikbühnen kannte die gute Stimmung kein Halten mehr. Gemäß übereinstimmenden Zahlen der Polizei Hamburg und der Veranstalterin hieß es „Hossa Hossa!“ aus etwa 400.000 Kehlen. Die frühsommerlichen etwa 20 Grad boten ideale Wetterbedingungen für ein friedliches Fest auf Hamburgs Straßen. War es anfangs noch bedeckt, konnte später auch die Sonne der guten Laune nicht widerstehen und strahlte mit den fröhlichen Gesichtern um die Wette.

Schäfer Heinrich beim Schlagermove

2024 in Hamburg. Fotos: FoTe Press

So bunt wie die Menschen war auch die Vielfalt der 49 Musiktrucks. Viele begleiten den

Schlagermove bereits seit über 20 Jahren oder gar von Anfang an. Doch jedes Jahr kommen

neue dazu. Erstmals dabei war die Evangelische Stiftung Alsterdorf mit einem Truck unter dem

Motto „Vielfalt macht stark“, und auch die Pflegediakonie ließ es sich nicht nehmen auf die 3,3

km lange Runde zu gehen. Extra aus dem Ruhrgebiet kam der Gentlemen’s-Club-Duisburg, der

all seine Aktionen unter dem Leitbild „Feiern und dabei Gutes tun“ stellt, um damit insbeson-

dere Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen zu unterstützen. Fehlen durften natürlich in diesem

Jahr nicht der Charity-Rollstuhl-Truck „Aus Freude am Leben“, die vielen Kiezkneipen oder die vielen Schlagervereine zum Beispiel aus den Vierlanden, Winsen und dem Norden.

Auf den Trucks feierten unter anderem Olaf Henning, Gaby Baginsky, Markus Luca, Rolf Zuckowski, Karl König, Peter Sebastian und Pascal Krieger. Nach der sehr gut besuchten Warm-Up-Party zum Auftakt am Freitagabend mit Live-Auftritten von den JunX, Klaus & Klaus und Roland Kaiser Double Torsten Dehnert, war der Auftritt von Bata Illic („Michaela“) der Höhepunkt der Aftermove-Party am Samstagabend auf dem Heiligengeistfeld. Im Schlagermove Scha-La-La-Lager Zelt traten außerdem Rex Cordalis sowie Doubles von Andrea Berg und Andreas Gabalier auf. DJ Vossi heizte dazu die Stimmung an den Plattenreglern an. In der Schlagermove Party Hall sorgten die DJ’s Chrismen und The Real DJ Maikel für ausgelassen Schlagerstimmung bis tief in die Nacht. Die Johanniter-Unfall-Hilfe betreute gemeinsam mit den anderen Hamburger Hilfsorganisationen am 25. Mai mit 284 Einsatzkräften Deutschlands größte Schlagerparty. Während des Umzugs und der anschließenden Party des Schlagermove auf dem Heiligengeistfeld zählten die Johanniter insgesamt 356 Fälle, in denen sie Erste Hilfe leisteten.

Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann beim

26. Schlagermove 2024 auf dem Heiligengeistfeld.

Zumeist handelte es sich um kleinere Verletzungen, Kreislaufschwächen und Schnittverletzungen. Ernstere Zwischenfälle gab es jedoch nicht. Nino Berkhan, Einsatzleiter Johanniter Hamburg: „Und es war Sommer – und deshalb war es ein Festival der Liebe, ohne besondere Vorkommnisse für den Sanitätsdienst.“ Der Dank des Veranstalters gilt allen Mitarbeitern der Polizei, Feuerwehr, der Rettungsdienste, der Stadtreinigung sowie allen Helfern rund um die Strecke.

Micaela Schäfer und Julian F.M. Stoeckel freuen sich auf den Schlagermove.

Reinigungs- und Schutzmaßnahmen für die Anwohner Direkt nach dem Schlagermove hat die beauftragte Hamburger Stadtreinigung (beziehungsweiseHEG Hamburger Entsorgungsgesellschaft mbH) streckenbegleitend am Move-Ende mit der Streckenreinigung begonnen. Dazu zählen auch die an der Strecke befindlichen Gehwege und Grünstreifen. Weitere Reinigungsarbeiten werden am Sonntag noch tagsüber durchgeführt und bis Dienstag gezielt nachgesteuert. Alle Maßnahmen sind ausführlich auf der Schlagermove-Homepage in den Anwohnerinformationen zu finden. Nach dem frühen Termin in diesem Jahr, kehrt der Schlagermove im kommenden Jahr wieder auf das erste Juli-Wochenende zurück.

Die 27. Auflage des „Festival der Liebe“ ist für den 4. und 5. Juli 2024 geplant. Der Termin steht natürlich unter dem Vorbehalt aller weiteren behördlichen Genehmigungen.

Peter Klein und Yvonne

Woelke beim 26.

Schlagermove 2024 auf

dem Heiligengeistfeld.

Blanka Luz (links) und Claudia Obert.