(mr). Am Freitagnachmittag kam es im Stadtteil Lokstedt zu einem schweren Unfall, bei dem nach Angaben der Polizei vier Personen leicht verletzt wurden. Zu dem Unfall kam es im Kreuzungsbereich Julius-Vosseler-Straße Höhe Hugh-Greene-Weg – genau bei der Einfahrt zum Fernsehgelände des NDR. Gegen 15 Uhr kollidierten dort zwei Pkw miteinander. Sofort rasten mehrere Rettungswagen, ein Löschwagen und Streifenwagen der Polizei an die Unfallstelle. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Julius-Vosseler-Straße stadtauswärts in Richtung Aurobahn 7 gesperrt. Die Entgegengesetzte Fahrtrichtung konnte passiert werden. Die Feuerwehr Hamburg war mit etwa 25 Einsatzkräften vor Ort.

Die Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 18 Uhr an. Nachdem ein Polizist den Straßenbereich mit einem Besen gereinigt hat, wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Nach Informationen Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau soll es bei dem Zusammenstoß zum Überschlag eines der beteiligten Fahrzeuge gekommen sein.

Gegen 17.50 Uhr kam es in diesem Bereich zu einem weiteren Unfall – einem Auffahrunfall. Verletzt wurde dabei niemand. Auch hier waren zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.