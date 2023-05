(ha). Willkommen in Hamburg, einer Stadt mit reicher Kulturszene und vielen beliebten Orten, die nur darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Von Musik bis hin zur Kunstszene gibt es hier für jeden etwas. Wenn Sie die Stadt besuchen, werden Sie von ihrer Geschichte und ihren kulturellen Einflüssen begeistert sein.

Beeindruckende Museen

Das Museum für Kunst und Gewerbe ist eines der bedeutendsten Museen der Stadt und bietet seinen Besuchern eine umfangreiche Sammlung außerordentlicher Exponate. Noch ein Highlight ist das Miniatur Wunderland, das größte Modellbahn-Museum der Welt, das Besucher jeden Alters begeistert. Jährlich zieht es Hunderte Besucher in die Speicherstadt.

Auch das Museum für Hamburgische Geschichte ist sehr faszinierend. Hier können Sie in die Vergangenheit der Stadt eintauchen und mehr über die Entstehungsgeschichte und kulturellen Einflüsse erfahren. Besonderheiten dieser Sammlung sind das imposante Schiffsmodell des ehemaligen Ozeandampfers Cap Polonio sowie die Ausstellung zur Geschichte der Hanse.

Wenn Sie moderne Kunst bevorzugen, sollten Sie das Museum Hamburger Bahnhof besuchen, das eine beeindruckende Sammlung zeitgenössischer Kunst beherbergt. Das Museum der Arbeit ist ein weiteres interessantes Ziel, das Ihnen einen Einblick in die Geschichte des Arbeitsalltags in Hamburg gibt.

Atemberaubende Theater und Opernhäuser

Hamburg bietet eine beeindruckende Auswahl an Kulturveranstaltungen, darunter klassische Konzerte, Opern, Musicals, Schauspiele und vieles mehr. Die bekanntesten Theater wollen wir hier vorstellen.

Die Elbphilharmonie, die auch als „Elphi“ bekannt ist, ist eines der beeindruckendsten Konzerthäuser der Welt. Spektakuläre Architektur und die atemberaubende Lage auf einem historischen Kaispeicher machen sie zu einem absoluten Muss für jeden Besucher Hamburgs.

Die Staatsoper Hamburg ist eines der ältesten und renommiertesten Opernhäuser Deutschlands. Hier finden Sie Opern, Ballett und Konzerte. Das Opernhaus ist bekannt für seine erstklassigen Künstler und Bühnenbilder.

Das Thalia Theater ist das älteste private Theater Hamburgs und bekannt für seine innovativen Produktionen und kritischen Inszenierungen. Es bietet ein breites Spektrum, zeitgenössische Dramen, klassische Stücke und experimentelle Theaterstücke.

Angesagte Musik-Locations

Sie sind auf der Suche nach den angesagtesten Musik-Locations in Hamburg? Dann sind Sie hier genau richtig!

Das „Molotow“ ist eine der bekanntesten und beliebtesten Musik-Locations der Stadt. Von Rock und Pop bis hin zu Indie und Elektro. Der Club ist berühmt für seine Live-Konzerte und Partys, die bis in die frühen Morgenstunden gehen.

Das „Knust“ ist eine weitere großartige Location, um Live-Musik zu erleben. Hier finden Sie eine breite Palette an Musikrichtungen wie Alternative, Punk, Reggae und Hip-Hop.

Für Fans von Jazz und Blues ist das „Cotton Club“ ein Muss. Hier haben schon Größen wie Louis Armstrong und Ella Fitzgerald auf der Bühne gestanden. Der Club ist berühmt für seine legendären Jam-Sessions und bietet eine einzigartige Atmosphäre.

Eine weitere beliebte Location ist das „Gruenspan“, das bekannt ist für seine Konzerte von bekannten und aufstrebenden Künstlern aus der ganzen Welt. Es bietet eine großartige Soundanlage und eine beeindruckende Bühne, die es den Künstlern erlaubt, ihr Publikum zu begeistern.

Egal, welches Musikgenre Sie bevorzugen, Hamburg hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Spannende Galerien und Ausstellungsräume

Von innovativen Installationen bis hin zu einzigartigen Gemälden und Skulpturen gibt es hier für jeden Kunstliebhaber etwas zu sehen.

Eine der bekanntesten Galerien in Hamburg ist die Galerie der Gegenwart. Sie befindet sich im Kunsthalle-Komplex und zeigt eine beeindruckende Sammlung zeitgenössischer Kunst.

Die Hamburger Kunsthalle ist ein weiteres Highlight. Die Dauerausstellungen bieten einen Überblick über Kunstwerke aus verschiedenen Epochen und Kulturen, während temporäre Ausstellungen neue Perspektiven auf die Kunst eröffnen.

Für Liebhaber der modernen Kunst ist die Sammlung Falckenberg ein Muss. Die Galerie zeigt zeitgenössische Kunstwerke aus aller Welt und ist bekannt für ihre innovativen und einzigartigen Ausstellungen.

Besonders interessant sind auch die vielen kleineren Galerien und Ausstellungsräume in Hamburg. Eine Empfehlung ist hier die Galerie Oel-Früh, die sowohl zeitgenössische als auch traditionelle Kunstwerke ausstellt.

Das Schanzenviertel

Auch bekannt als Sternschanze, ist das Schanzenviertel ein kulturell aufregendes Viertel in Hamburg. Hier tummeln sich alternative Künstler, eine lebhafte Straßenszene und viele lokale Geschäfte.

Es gibt auch eine breite Auswahl an Bars und Restaurant, in denen man einen leckeren Snack oder ein erfrischendes Getränk genießen kann.

Fazit

Das vielfältige Angebot an Museen, Theatern, Opernhäusern, Musik-Locations und Galerien macht Hamburg zu einer der spannendsten Kulturstädte Deutschlands. Ob als Tourist oder Einheimischer, Hamburg hat für jeden etwas zu bieten und wird Sie mit seiner kulturellen Vielfalt begeistern.

Projekt „Grundschule voraus – gemeinsam.gestalten.lernen“ startet

Die Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude. Symbolfoto: FoTe-Press

(ha). Mit der Initiative „Grundschule voraus – gemeinsam.gestalten.lernen“ wird in Hamburg ab dem Schuljahr 2023/24 ein speziell für Grundschullehrkräfte entwickeltes Qualifizierungsprogramm angeboten. Dabei werden jedes Jahr rund 18 engagierte Grundschullehrkräfte ab dem 5. Berufsjahr mit Erfahrungen in Leitungsaufgaben auf ihrem Weg zur Grundschulleitung qualifiziert und begleitet.

Das einjährige und berufsbegleitende Qualifizierungsprogramm besteht aus drei Modulen: den Akademietagen, begleitenden Netzwerkveranstaltungen und einem Praxisprojekt in der Schule. Die Initiative ist zunächst für drei Jahrgänge bis 2026 geplant. Das Programm wird unterstützt durch ein qualifiziertes und wachsendes Netzwerk von Menschen aus Schule, Bildung und Wissenschaft. Die Initiative „Grundschule voraus – gemeinsam.gestalten.lernen“ wird in Kooperation von der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., der Heraeus Bildungsstiftung, sowie der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius umgesetzt und von der Behörde für Schule und Berufsbildung sowie dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) unterstützt.

Den ganzen Artikel lesen Sie hier.