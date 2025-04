(ha). Zahlreiche Neubürgerinnen und Neubürger der Stadt werden zusammen mit ihren Angehörigen in am kommenden Freitag, dem 25. April 2025, das Rathaus eingeladen. Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher wird anlässlich der zweiten Einbürgerungsfeier in diesem Jahr ein Grußwort sprechen.

Im Anschluss übergibt Bürgermeister Tschentscher einigen Neubürgerinnen und Neubürgern persönlich ihre Einbürgerungsurkunde. Musikalisch begleitet werden die Feierlichkeiten durch das Polizeiorchester Hamburg und den Polizeichor Hamburg von 1901 e. V. Zum Abschluss der Feier singen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam die deutsche Nationalhymne.

Die Hamburger Tradition der mehrmals jährlich stattfindenden Einbürgerungsfeiern begann im Jahr 2006 und ruhte ausschließlich während der Corona-Pandemie. Es ist die mittlerweile 69ste Einbürgerungsfeier des Hamburger Senats.