(ha). Am Nachmittag des 5. Dezember 2024 kam es gegen 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer stürzte und später in einem Krankenhaus verstarb. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 64-jährige Radfahrer zunächst den Radweg (linke Straßenseite) der Borgfelder Straße stadtauswärts, bog nach links in die Burgstraße ein und geriet dann mutmaßlich aufgrund einer Erkrankung ins Schlingern. Im Anschluss kam er vom Radweg ab, stieß gegen einen an der Ampel

wartenden VW T-Roc und stürzte zu Boden.

Der Mann blieb bewusstlos am Boden liegen, woraufhin Ersthelfer Reanimationsmaßnahmen einleiteten, welche durch Rettungskräfte der Feuerwehr fortgeführt wurden. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den Mann unter fortlaufenden Reanimationsmaßnahmen und in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er später verstarb.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 41 übernahm die Unfallaufnahme. Die Ermittlungen werden jetzt bei der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Hergang beobachtet haben, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.