(ha/mr). Schrecklicher Unfall im Stadtteil Billstedt: Am heutigen Sonnabend ist gegen 17.45 Uhr eine Frau von einem Bus überfahren worden. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb. Der Unfall ereignete sich an der Kadinskyallee – in unmittelbarere Nähe zru U-Bahn-Haltestelle Mümmelmannsberg. Zahlreiche Augenzeugen mussten seelisch betreut werden – darunter mutmaßlich auch die Tochter des Opfers, wie mehrere Medien berichten.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll ein Linienbus der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), der auf einer Leerfahrt war, rückwärts gefahren sein. Dabei erfasste der Bus die Frau. Sofort rückte ein Rettungswagen und ein Notarzt zum Unfallort. Auch ein Löschgruppenfahrzeug sowie ein Leiterwagen der Feuerwehr wurden mit dem Stichwort THLKWY zur Kandinskyallee alarmiert. Trotz Reanimationsversuchen verstarb die Frau noch vor Ort.

Mehrere Personen wurden Augenzeugen des Unfalls. Sie wurden teilweise durch die Notfallseelsorge vor Ort betreut. Auch der Busfahrer soll unter Schock stehen – auch er soll von dem Kriseninterventionsteam und den Rettungskräften unterstützt werden. Die Kandinskyallee ist im Unfallbereich komplett gesperrt. Aktuell ermittelt der Verkehrsunfalldienst der Polizei.

Nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau wollte sich die Frau mit ihrer erwachsenen Tochter am U-Bahnhof Mümmelmannsberg treffen. Mehrere Polizistinnen und Polizisten sollen sich sofort um die Tochter gekümmert haben. Die verstorbene Frau soll 71 Jahre alt sein.