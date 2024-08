(ha). Einsatzkräfte der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) haben gestern Vormittag einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, für mehrere Einbruchstaten im Stadtteil Bahrenfeld verantwortlich zu sein.

Seit Mitte Juni hatte das Altonaer Einbruchsdezernat (LKA 122) bislang ein Dutzend Einbrüche (davon fünf Versuche) in Wohnungen und Häuser (8 x) sowie Gartenschuppen/Lauben (4 x) im südlich an die Notkestraße angrenzenden Wohngebiet verzeichnet. Ermittlungen brachten die Beamtinnen und Beamten auf die Spur des 27 Jahre alten marokkanischen Staatsangehörigen.

Polizistinnen und Polizisten nahmen den Tatverdächtigen gestern Vormittag im Bahnhof Altona vorläufig fest. Das teilt die Polizei mit. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnanschrift in Bahrenfeld

entdeckten die Kriminalbeamtinnen und -beamten mehrere mutmaßliche Beweismittel, unter anderem hochwertige Elektroartikel und Werkzeug, und beschlagnahmten diese. Bei einer weiteren Durchsuchung einer zweiten dem Tatverdächtigen zugerechneten Wohnanschrift in Farmsen-Berne konnten keine weiteren Beweismittel sichergestellt werden.

Der mutmaßliche Einbrecher wurde im Anschluss an seine erkennungsdienstliche Behandlung im Polizeipräsidium in Alsterdorf in Absprache mit der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich im Laufe des heutigen Tages vor einem Haftrichter verantworten muss. Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.