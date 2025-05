(ha). Zivile Einsatzkräfte der Region Wandsbek haben vorgestern Abend (19. Mai) zwei 18-jährige

Männer im Stadtteil Eidelstedt verhaftet. Sie wurden anschließend dem Hamburger Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Anlässlich der mehr als 20 Einbruchstaten im April, in Schulen, Kindertagesstätten und Gewerbeobjekten, im Hamburger Osten, intensivierten zivile Einsatzkräfte der Region Wandsbek ihre Maßnahmen. Hierbei wurden sie auf zwei Männer aufmerksam. Im Rahmen der Auswertung der Spurenlage durch das

zuständige LKA und durch Bildauswertungen konnten umfangreiche Tatsachen ermittelt werden, die den Verdacht gegen die beiden Heranwachsenden erhärteten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg erließ das Amtsgericht Hamburg Haftbefehle für beide.

Zivilfahnderinnen und -fahnder konnten die beiden mutmaßlichen Täter vorgestern Abend in der Holsteiner Chaussee antreffen und verhaften. Neben den Haftbefehlen waren zudem Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnanschriften ergangen. Bei der Vollstreckung dieser Beschlüsse wurden zahlreiche Beweismittel aufgefunden (unter anderem mutmaßliches Stehlgut, Tatkleidung und

Einbruchswerkzeug). In einem PkW, welcher den beiden Männern unmittelbar zugeordnet werden konnte, fanden die Einsatzkräfte zudem Betäubungsmittel in nicht geringer Menge auf und beschlagnahmten diese. Ermittlungen wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

Die Ermittlungen der Fachdienststellen für Einbruchs- bzw. Drogendelikte (LKA 152 und LKA 68) dauern an.

Koordinierte Sanierung von 18.000 Quadratmetern Straße

(ha). Die Andreas-Meyer-Straße ist eine wichtige Verbindungsstrecke zwischen der Autobahn A1 im Südosten von Hamburg und dem Industriegebiet Billbrook. Um die 25.000 Fahrzeuge nutzen täglich diese Hauptverkehrsachse, davon ein erheblicher Anteil an Schwerlastverkehr. Die Fahrbahnen befinden sich aktuell in einem überwiegend schlechten Zustand, was die Leistungsfähigkeit der Verbindung mindert und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen kann. Um weitere Schäden zu vermeiden und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wird der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) die Fahrbahndeckschichten sanieren, und das in Rekordzeit von sechs Tagen. Das für die Maßnahme festgelegte Zeitfenster vom 6. bis 11. Juni ist dabei bewusst auf das Pfingstwochenende gelegt worden, weil hier deutlich weniger Gewerbeverkehre und Pendlerverkehre aus den Vier- und Marschlanden zu erwarten sind. Die Maßnahme ist koordiniert mit umliegenden Maßnahmen.

Aufgrund der Fahrbahnschäden war die Geschwindigkeit in der Andreas-Meyer-Straße vor mehreren Monaten auf 30 km/h begrenzt worden. Das hatte immer wieder zu Unmut bei den Gewerbetreibenden geführt und der Bitte, die Straße möglichst schnell zu sanieren. Anfang des Jahres konnte dann ein Baufenster in 2025 (Pfingstwochenende) gefunden werden und die Wirtschaftsverbände wurden über die geplante Maßnahme informiert. Umliegende Firmen, wie zum Beispiel Ikea und Bauhaus, wurden außerdem umfänglich über die zu erwartenden Einschränkungen in Kenntnis gesetzt.

Der LSBG saniert neben den Fahrbahndeckschichten auf der Andreas-Meyer-Straße stadteinwärts zwischen der Kreuzung Andreas-Meyer-Straße/Moorfleeter Deich und der Kreuzung Andreas-Meyer-Straße/Brennerhof auch vollflächig gleichzeitig die beiden Kreuzungen Andreas-Meyer-Straße/Brennerhof und Andreas-Meyer-Straße/Unterer Landweg. Das ergibt in Summe eine Fläche von ca. 18.000 Quadratmetern, die saniert wird.

Die Baumaßnahme kann jederzeit mit einer Fahrbeziehung je Richtung durchfahren werden, Ikea und Bauhaus sind jederzeit erreichbar. Lediglich für die gleichzeitige Instandsetzung der beiden Kreuzungen wird es von Samstag, 7. Juni, ab 20:00 Uhr, bis Dienstag, 10. Juni, 05:00 Uhr, aus Sicherheitsgründen eine Vollsperrung geben müssen. Umleitungsstrecken werden großräumig ausgeschildert.