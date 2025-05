(ha). Hamburg hat viele Gesichter: Medienmetropole, Musical-Stadt, Kreativstandort mit hanseatischem Understatement – die Liste ist lang. Doch spätestens 2025 kann sich Hamburg ein weiteres Prädikat auf die Fahnen schreiben: Games werden zum Herzstück des Kulturkalenders.

Was früher in Nischen existierte, trifft nun mitten ins Zentrum – mit großen Namen, kleinen Perlen und einer Szene, die sich vor Energie kaum retten kann. Zwischen Messehallen, Hafenkante und gemütlichen Netzwerkabenden entfaltet sich ein Jahr, das Hamburg fest auf die Gaming-Weltkarte schreibt.

Es ist kein Zufall mehr, wenn internationale Größen vorbeischauen und längst kein Geheimtipp mehr, dass hier auf engem Raum mehr Ideen entstehen als anderswo auf zwei Etagen Messebau. Die Stadt hat verstanden, wie man Gaming lebt, liebt und veranstaltet!

Bühne frei für die Großen: The International kommt an die Elbe

Wenn ein Dota-2-Turnier ein Stadion füllt, ist das beeindruckend. Wenn es dabei auch noch gelingt, die ganze Stadt zum Vibrieren zu bringen, dann ist The International in der Stadt.

Vom 11. bis 14. September 2025 verwandelt sich die Barclays Arena in ein digitales Schlachtfeld, auf dem nicht weniger als Weltruhm, Millionen-Preisgelder und Fan-Ekstase auf dem Spiel stehen. Hier geht es um Strategien auf höchstem Niveau. Spielerinnen und Spieler mit Reflexen wie Maschinen, aber Emotionen wie Opernsänger.

Das neue Swiss-Format sorgt dafür, dass Spannung garantiert ist. Niemand kann sich ausruhen, niemand vorhersehen, wer sich durchsetzt. Jedes Spiel zählt, jeder Fehler kann das Aus bedeuten.

Und während drinnen geschwitzt und gefeiert wird, lebt draußen die Szene auf. Bars in Altona streamen die Spiele, Cosplayer mischen sich unter Hafenbesucher, spontane Mini-Events entstehen in Parks und Hinterhöfen. Das Event zieht weite Kreise, nicht nur in den sozialen Medien, sondern direkt auf Hamburgs Straßen.

Die Game Developers Conference Europe debütiert in Hamburg

Wer sich mit Developern vernetzen möchte, sollte sich die GDC Europe vormerken. Vom 1. bis 3. Juli bringt diese Fachkonferenz Entwickler, Studios und kreative Strategen aus ganz Europa in die Stadt. Es wird diskutiert, präsentiert, gefachsimpelt – aber eben nicht trocken, sondern mit dieser besonderen Mischung aus Nerdtum und Business-Sinn, die nur die Games-Branche hinbekommt.

Panels mit hochkarätigen Speakern wechseln sich mit Workshops ab, in denen an neuen Ideen gefeilt wird. Hier trifft das Indie-Team aus Oslo auf den Publishing-Riesen aus Frankreich. Hier entstehen Allianzen, hier fließen Fördergelder.

Auch die Glücksspielszene wird teilweise auf der Konferenz vertreten sein. Städte wie Hamburg punkten zwar auch mit stationären Casinos, doch das Gambling verlagert sich immer mehr ins Internet. Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 gibt es inzwischen einen etablierten Rahmen für das virtuelle Zocken um echtes Geld.

Eine Herausforderung: Während online von Ratgeber-Portalen Casinos ohne 5 Sekunden Regel verglichen werden, sind derartige Features teilweise nicht gestattet, sodass die Anbieter über komplizierte Auslandskonstruktionen auf den deutschen Markt drängen. Es wird spannend sein, in Diskussionen vor Ort mehr darüber zu erfahren.

Hafenromantik trifft auf Hands-on-Feedback? Die Indie-Szene lebt!

Ein Schiff im Hafen, vollgepackt mit Entwicklergeist – das ist die Portside Game Assembly am 27. Juni. Es wird ein Treffpunkt für Menschen, die Games nicht nur spielen, sondern erschaffen. Das Line-up liest sich wie das Who’s who der kreativen Szene: Panels, Pitches und persönliche Gespräche an Deck. Es ist diese Mischung aus Profession und Leidenschaft, die das Event so besonders macht.

Aber auch an Land schlägt das Herz der Szene kräftig weiter. Die regelmäßig stattfindenden Gamecity Treffs schaffen Raum für Austausch und Vernetzung – unverkrampft, inspirierend und nie langweilig.

Und bei der Playtest Night trifft sich das echte Leben: Entwicklerinnen, Studierende und Indie-Studios setzen ihre Prototypen der Kritik von echten Spielerinnen aus. Da wird getestet, gezockt, gelobt und zerrissen – immer im Dienste besserer Games und ehrlicher Begegnung.

Nerdkultur mit Festivalflair auf der Polaris Convention 2025

Vom 10. bis 12. Oktober erreicht das Gaming-Jahr seinen farbenfrohsten Höhepunkt. Die Polaris Convention auf dem Hamburger Messegelände ist kein klassischer Branchentreff, viel eher wird es ein Popkultur-Festival im besten Sinne. Hier stehen nicht nur Spiele im Vordergrund, sondern das gesamte Universum drumherum – von Manga über Cosplay bis hin zu Streaming-Stars, die sich die Klinke in die Hand geben.

Die Besucherzahlen sprechen für sich. Doch noch beeindruckender ist die Atmosphäre: bunt, laut, ein bisschen überdreht, aber voller Liebe für alles, was digital unterhält. Auf mehreren Bühnen wechseln sich Let’s Plays, Panels und Community-Wettbewerbe ab. Es gibt Workshops, spontane Karaoke-Contests und mehr Selfies als bei jeder Hochzeit. Polaris lebt von den Menschen, die sie besuchen – und von dem Gefühl, dass Gaming längst ein kulturelles Zuhause für viele geworden ist.

Wer Games als Wirtschaftszweig versteht, findet hier den passenden Talk. Wer sie als Lebensgefühl begreift, taucht ein in Cosplay, Controller und Community. Und wer einfach neugierig ist, kann 2025 in Hamburg vieles entdecken – nur langweilig wird es ganz sicher nicht.

