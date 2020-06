Hamburg (ots) – Hamburg Rothenburgsort, Feuer zwei L√∂schz√ľge mit Massenanfall

von Verletzten, 13.06.2020, 13:21 Uhr, Billhorner Deich

(ha/np). Am Sonnabendnachmittag wurde die Feuerwehr Hamburg in die Stra√üe Billhorner Deich im Stadtteil Rothenburgsort gerufen. Diverse Anrufende meldeten √ľber den Notruf 112 ein Feuer in einem Hochhaus. Es sollen sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, andere sollten das Haus aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr verlassen k√∂nnen. Durch die Rettungsleitstelle wurde die Alarmstufe „Feuer, zwei L√∂schz√ľge und Massenanfall von Verletzten“ ausgel√∂st. Als die ersten Kr√§fte eintrafen, gab es auf der R√ľckseite des Geb√§udes eine starke, tiefschwarze Rauchs√§ule, die die Fassade hochzog. Flammen aus einem Fenster drohten in das dar√ľberliegende Stockwerk √ľberzuschlagen.

Mehrere Menschen hatten das betroffene, zehnst√∂ckige Wohngeb√§ude und auch den direkt angrenzenden Wohnkomplex bereits verlassen. In dem betroffenen Geb√§udeteil hatte sich Brandrauch im Innern des Wohnhauses bis in die oberen Stockwerke ausgebreitet. Ein Bewohner im dritten Obergeschoss hatte zuvor das Piepen der Rauchwarnmelder in der Brandwohnung und Schreie geh√∂rt, war nach unten gelaufen und hatte eine Mutter mit einem fast einj√§hrigen Kind vor der Wohnung angetroffen. Der vierj√§hrige Sohn war zu dem Zeitpunkt noch in der mit Brandrauch gef√ľllten Wohnung.

Der 29-j√§hrige Mann ging trotz der Gefahr in die Wohnung, packte sich den Vierj√§hrigen, der in einem Doppelstockbett lag und rettet ihn ins Freie. Alle wurden von Notfallsanit√§tern und Not√§rzten der Feuerwehr Hamburg vor Ort versorgt. Mehrere Personen machten sich in oberen Geschossen an Fenstern bemerkbar und wurden im Verlauf des Einsatzes √ľber eine Drehleiter betreut. Ein Gefahr f√ľr die Bewohner bestand nicht. Insgesamt wurden 18 Menschen aus dem Gefahrenbereich und angrenzenden Bereichen gerettet. F√ľnf Menschen, darunter zwei Kinder, wurden leicht bis mittelschwer verletzt und wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasinhalation in Krankenh√§user bef√∂rdert. 13 weitere Personen wurden vor Ort von Notfallsanit√§tern und Not√§rzten versorgt und konnten an der Einsatzstelle verbleiben. Das Feuer wurde mit zwei C-Rohren im Innen- und Au√üenangriff von mehreren Trupps unter Atemschutz gel√∂scht, wie die Feuerwehr Hamburg mitteilt.

Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Hamburg war mit 23 Einsatzfahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort, der Einsatz dauerte insgesamt.

