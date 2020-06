(ha). Im allt├Ąglichen Leben kann es immer wieder zu Notf├Ąllen kommen. Etwas, das beispielsweise recht h├Ąufig passiert, ist, dass man sich ausschlie├čt. Das ist nicht nur ├Ąrgerlich, sondern kann zu einem echten Problem werden. Unter anderem dann, wenn der Ausgeschlossene schnellstm├Âglich etwas ben├Âtigt, was sich im Inneren der Wohnung befindet. Gl├╝cklicherweise gibt es in solchen F├Ąllen die M├Âglichkeit, auf einen Schl├╝sseldienst zur├╝ckzugreifen.



Einen Schl├╝sseldienst aus Hamburg zu rufen, ist prinzipiell rund um die Uhr m├Âglich. Zumindest dann, wenn es sich um einen etablierten Anbieter handelt. Solche stehen Ihnen in der Regel 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr zur Verf├╝gung. Sie k├Ânnen also zu jeder Zeit Hilfe holen. Allerdings keineswegs nur dann, wenn sich jemand von zu Hause ausgeschlossen haben. Die Aufgaben eines guten Schl├╝sseldienstes gehen noch viel weiter.

Was Sie von einem guten Schl├╝sseldienst erwarten k├Ânnen

Ein ordentlicher Schl├╝sseldienst ist immer erreichbar und kann Ihnen bei jedem Notfall helfen. Dabei ist es auch wichtig, dass der Schl├╝sseldienst s├Ąmtliche Ortschaften in der Stadt abdeckt. Handelt es sich um einen Hamburger Schl├╝sseldienst, sollte dieser seinen Service auch in kleineren Stadtteilen wie beispielsweise Schnelsen , St. Pauli oder St. Georg anbieten. Ein guter Schl├╝sseldienst k├╝mmert sich jedoch nicht nur um ausgeschlossene Personen. Die Arbeit umfasst in der Regel noch weitere Services.



Ein entscheidender davon ist die Einbruchsicherung. Viele F├Ąlle in unserem Blaulicht-Report sind Einbr├╝che in H├Ąuser und Wohnungen . Gerade Menschen, die bereits einen Einbruch erleiden mussten, wissen ganz genau, wie sich das anf├╝hlt und legen infolgedessen gro├čen Wert auf die Absicherung des Eigenheims. Ein Schl├╝sseldienst kann diese Aufgabe ├╝bernehmen. Dabei k├╝mmert er sich um die Montage von abschlie├čbaren Fenstergriffen, Rollladensicherungen, T├╝rbeschl├Ągen und anderen wirksamen mechanischen Einbruchsicherungen. Auch nach einem Einbruch stehen Schl├╝sseldienste zur Verf├╝gung. Sie k├╝mmern sich darum, die Spuren und Sch├Ąden eines Einbruchs zu beseitigen. Neben mechanischen Sicherungen sind ├╝brigens auch Smart Home Technologien interessant. Mittels Apps und Kameras k├Ânnen Sie unkompliziert ├╝berpr├╝fen, was vor Ihrer Haust├╝re los ist. Einbrecher haben also kein leichtes Spiel.

Wie Sie sich in einem Notfall am besten verhalten

Wie Sie am besten auf einen Notfall reagieren, h├Ąngt zu einem gro├čen Teil auch davon ab, um was f├╝r eine Art von Notfall es sich handelt. Wenn Sie sich einfach ausgeschlossen haben, rufen Sie den Schl├╝sseldienst an. Normalerweise braucht es nur wenige Minuten, bis Sie Hilfe bekommen. Sie k├Ânnen aber auch explizit ├Ąu├čern, dass Sie es eilig haben, wenn es dringend sein sollte. Bei einem Einbruch hingegen sollten Sie erst einmal die Polizei verst├Ąndigen. Bevor ein Schl├╝sseldienst gerufen wird, ist es wichtig, dass die Polizei bereits alle Spuren gesichert hat. Erst dann kann der Schl├╝sseldienst mit seiner Arbeit anfangen. In jedem Fall sollten Sie Ruhe bewahren. Ein Einbruch ist immer ein schlimmes Erlebnis. Doch wenn Sie richtig reagieren, haben Sie es leichter, das Ganze zu verarbeiten. Mit dem Schl├╝sseldienst Ihres Vertrauens k├Ânnen Sie auch besprechen, wie Sie sich in Zukunft am besten sch├╝tzen. Sie werden erstaunt sein, was f├╝r M├Âglichkeiten es diesbez├╝glich gibt.

Nachwuchskr├Ąfte im Allgemeinen Vollzugsdienst starten

Die Untersuchungshaftanstalt in der Hamburger Innenstadt. Foto: FoTe-Press

(ha). Sie haben mehr als nur eine Schlüsselfunktion: Die Mitarbeiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes (AVD) sind die wichtigsten Personen in Hamburgs Justizvollzugsanstalten. Weitere 17 neue Auszubildende beginnen nun ihren Lehrgang, wie der Senat heute mitteilt.

