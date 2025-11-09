(ha). Die Feuerwehr Hamburg wurde zu einem Feuer in einem Pflegeheim nach Hamburg-Billstedt alarmiert. Zeitgleich zum automatischen Alarm der Brandmeldeanlage ging ein Notruf in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein, der einen Brand in einem Patientenzimmer meldete, in dem sich noch mehrere Bewohner aufhalten sollten.

Bereits auf der Anfahrt wurde durch die Rettungsleitstelle das Alarmstichwort auf Feuer mit zwei Löschzüge und Großeinsatz Rettungsdienstes erhöht. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage: Aus einem Zimmer im dritten Obergeschoss drang dichter Rauch. Nach ersten Informationen sollten sich noch Personen im betroffenen Bereich befinden.

Unverzüglich wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit Löschrohren zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Eine Person konnte über die Drehleiter aus dem Brandzimmer gerettet werden, eine weitere über den Treppenraum. Eine Person wurde lebensbedrohlich, eine weitere schwer verletzt. Acht weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten durch das Pflegepersonal unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt waren zehn Personen von dem Ereignis betroffen.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Trupps schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Im Anschluss erfolgten umfangreiche Belüftungsmaßnahmen. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben. Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg in der Spitze mit etwa 70 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst Hamburg für zirka zwei Stunden im Einsatz.