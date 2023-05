(ha). Bewerbungsstart für den fünften „Hamburg Airport. Bewegt. Nachbarschaftspreis“: Gemeinsam mit seinem Anteilseigner AviAlliance sucht der Flughafen ab heute wieder nach sozialen Projekten aus der Metropolregion Hamburg. Alle Vereine und Initiativen können sich in einer von drei Kategorien bewerben. Wer die Jury von sich überzeugt oder beim Online-Voting die meisten Stimmen erzielt, kann sich über einen Teil des insgesamt 12.000 Euro hohen Preisgeldes freuen. Prominente Unterstützung erhält der Flughafen von Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard.

Die Bewerbungsfrist für den fünften Nachbarschaftspreis hat begonnen. Auch in diesem Jahr sind alle eingetragenen, anerkannten gemeinnützigen oder mildtätigen Vereine, Verbände und Einrichtungen aus der Metropolregion Hamburg aufgerufen, sich zu bewerben. Bis zum 29. September 2023 (12 Uhr) können Projekte in drei Gewinnerkategorien eingereicht werden: Gesellschaft & Soziales, Kultur & Sport sowie Nachhaltigkeit & Umwelt. Dabei erfolgt die Bewerbung in wenigen Schritten unter https://hamburg-airport-bewegt.de/.

Beim Nachbarschaftspreis werden zwölf ehrenamtliche Projekte aus der Region mit insgesamt 12.000 Euro gefördert – je Kategorie sind es 4.000 Euro. Das Preisgeld für die Kategorie Kultur & Sport stellt der Flughafen-Anteilseigner AviAlliance. Eine unabhängige Jury kürt für jede Kategorie die Podiumsplätze. Die ersten Plätze erhalten jeweils 1.250 Euro, 750 Euro gibt es für die zweiten Plätze und die Drittplatzierten können sich über 500 Euro freuen.

Der Jury des „Hamburg Airport. Bewegt. Nachbarschaftspreis 2023“ gehören folgende Personen an:

Schirmherrin Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg

Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport

Anne Langensiepen, Leiterin Kommunikation und Public Affairs, AviAlliance – Anteilseigner von Hamburg Airport

Björn Kranefuß, Evangelischer Flughafen-Pastor am Hamburg Airport

Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport: „Es macht mich stolz, dass unser Nachbarschaftspreis bereits in die fünfte Runde geht. In den vergangenen Jahren konnten wir vielen Initiativen und Projekten die vielleicht entscheidende Starthilfe geben. Ich freue mich auf wieder möglichst viele Einsendungen, die erneut unterstreichen, wie vielfältig Nachbarschaft gelebt wird. Als verantwortungsvoller Nachbar ist es uns eine Herzensangelegenheit, Menschen bei ihrem ehrenamtlichen Engagement in unserer Region zu unterstützen – schließlich gibt es unseren Flughafen seit mehr als 112 Jahren an diesem Standort im Norden Hamburgs.“

Schirmherrin Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg sagt: „Gute Nachbarschaft ist unbezahlbar. Häufig macht es einen großen Unterschied in der Lebensqualität, die Hilfsbereitschaft anderer Menschen zu erfahren – oder auch selbst anderen zu helfen. In und um Hamburg herum gibt es zahlreiche Menschen, die sich für ein harmonisches Miteinander stark machen. Ich freue mich, dass der Nachbarschaftspreis wieder zahlreiche dieser Projekte auszeichnet und den Scheinwerfer auf alltägliches, tolles Engagement richtet.“

Das beliebte Online-Voting ergänzt den Juryentscheid um einen Gewinner pro Kategorie, der mit jeweils 1.500 Euro sonderprämiert wird. In der Votingphase vom 2. Oktober (12 Uhr) bis 16. Oktober (12 Uhr) können die Bewerber kräftig die Werbetrommel für ihr Projekt rühren. Denn wer beim Online-Voting für seine Kategorie die meisten Stimmen einspielt, gewinnt den Votingpreis – ganz unabhängig von der Jury-Entscheidung. Gezählt werden nur die Stimmen unter www.hamburg-airport-bewegt.de, ein Abstimmen über soziale Medien ist nicht möglich. Die feierliche Preisverleihung findet am 15. November 2023 statt.