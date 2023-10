(ha). Am Freitag, den 13. September ist bundesweiter Rauchmeldertag. Den Rauchmeldertag in Deutschland gibt es seit 2006 unter dem Motto: „Freitag der 13. könnte Ihr Glückstag sein – wenn es brennt und Sie Rauchmelder installiert haben“. Begleitend dazu bietet die Initiative “Rauchmelder retten Leben” jedes Jahr Feuerwehren, Schornsteinfegern und andere Interessierten umfangreiche Kommunikationsangebote und eine neue kreative Kampagne an.

Im Jahr 2023 ist der offizielle Rauchmeldertag am Freitag, den 13. Oktober. Der 13. Januar 2023 wird nicht offiziell genutzt, da die Vorbereitungszeit aufgrund der Feiertage Ende des Jahres zu kurz ist, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Schwerpunkt am Freitag, den 13. Oktober 2023 liegt auf der Brandprävention für Senioren und Personen mit Einschränkungen, die im Brandfall besonders gefährdet sind. Zu den Themen gehört die Prävention über Angehörige, das Verhalten im Brandfall sowie potenzielle Hilfe über Nachbarn und geeignete technische Unterstützung. Eine weitere Zielgruppe sind Eigenheimbesitzer, die ihre Häuser immer noch zu wenig bis gar nicht mit Rauchmeldern ausgestattet haben.

Richtiges Verhalten im Brandfall

Im Brandfall geraten die Menschen schnell in Panik, springen aus dem Fenster oder laufen ins verrauchte Treppenhaus. Dabei gilt: Wenn es in der Wohnung brennt, sollte diese schnellstmöglich verlassen werden. Brennt das Treppenhaus oder ist dies verraucht, bleibt man in der Wohnung und ruft die Feuerwehr über den Notruf 112. Wichtig ist, alle Türen zu schließen, damit Feuer und Rauch nicht in die Wohnung gelangen.Mehr zum richtigen Verhalten im Brandfall unter: www.rauchmelder-lebensretter.de/120sek.

Rauchmelderpflicht gilt auch für selbstgenutzte Immobilien

In Deutschland brennt es jährlich etwa 200.000 Mal und jeden Monat fallen über 30 Menschen Wohnungsbränden zum Opfer. Ursache ist meist eine Rauchvergiftung. Richtig installierte, regelmäßig gewartete Rauchmelder retten Leben indem sie rechtzeitig vor der tödlichen Gefahr warnen. Die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ appelliert daher an alle Wohneigentümer, die in ganz Deutschland geltende Rauchmelderpflicht auch tatsächlich umzusetzen. Insbesondere viele ältere Senioren unter den Eigentümern sind gefährdet. Sie können nicht mehr so schnell reagieren und vor allem nachts das Bett nicht so einfach verlassen. Auch mit der Installation und Pflege der Rauchmelder sind sie oft körperlich überfordert. Daher richtet sich der Appell der Initiative auch an die Angehörigen von Wohnungseigentümern.

Der bundesweite Rauchmeldertag findet seit 2006 an jedem Freitag, den 13. statt.

Grabplünderung bei Uwe Seeler? Wo sind die Fanschals und Bilder?

Das Grab von Uwe Seeler am Freitag, dem 13. Oktober 2023, auf dem Friedhof Ohlsdorf. Rechts im Bild: die Fanecke, an dessen Zaun Fans ihre Schals, persönlichen Briefe, Fotos, Bilder oder Kuscheltiere aufhängen können. Foto: FoTe Press

(mr). Freitag, der 13. – ein Tag wie jeder andere? Offenbar nicht! Denn am Grab von Fußball-Legende Uwe Seeler auf dem Friedhof Ohlsdorf fehlt etwas: wo sind die vielen Fan-Schals, Wimpel und Bilder hin? Waren da etwa Grabschänder am Werke? Wurden sämtliche Gegenstände von Unbekannten geplündert?

Hier lesen Sie den ganzen Artikel.