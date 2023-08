(ha). Ausgelassen sein, den Moment er(leben) und einfach gemeinsam eine gute Zeit haben: Für dieses Lebensgefühl stehen die 90er Jahre. Für dieses Lebensgefühl steht aber auch Sänger Oli.P.

Mit seinem neuen Album „Hey Freiheit – Das Album“, welches im Juli 2023 erschien, holt der Sänger diesen ungezwungenen und lebendigen Zeitgeist ins Hier und Jetzt zurück. Ein Gute-Laune-Longplayer für alle – der Lust auf laue Sommernächte am Strand macht. Natürlich auch mit der ein oder anderen ruhigeren Note!

Mit der ersten Single aus dem Album „Hey Freiheit (Aloha Heja He)“ mischte Oli.P 2022 die Schlagerlandschaft auf und präsentierte sich bereits in zahlreichen TV-Shows. Die aktuelle Single „Bester Tag“ tummelt sich seit Wochen in den oberen Regionen der Airplaycharts Pop konservativ.

Sie möchten ein Album in Ihren Händen halten und von Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau gewinnen? Schicken Sie uns bitte einfach die Lösung folgender Frage: Wie lange können Sie die Foto-Ausstellung „Der Mond, Hamburg und der Hafen“ auf der Cap Sant Diesgo im Hamburger Hafen besuchen? Na, wissen Sie nun die Antwort?

Die Lösung finden Sie in unserer Online-Ausgabe auf www.hamburger-allgemeine.de. Klicken Sie sich gerne durch – dann dürfte die richtige Antwort nicht schwer fallen.

Sie wissen die richtige Lösung? Dann schreiben Sie uns bitte Ihre Lösung in eine Mail oder auf eine Postkarte! Schicken Sie uns bitte die richtige Lösung bis zum 31. August 2023 per Mail an:

gewinnspiel@fote-press.de

Oder Sie schreiben uns eine Postkarte und schicken uns diese per Post:

HAMBURGER ALLGEMEINE RUNDSCHAU

FoTe Press Zeitungsverlag M. Röhe

Stichwort: Gewinnspiel August 2023

Dimpfelweg 32, 20537 Hamburg-Hamm.

