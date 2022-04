HAMBURGER ALLGEMEINE RUNDSCHAU

(ha). Am späten Mittwochabend gingen in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg diverse Anrufe über den Notruf 112 ein. Es wurde gemeldet, dass Am Diebsteich im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld Palletten auf einem Werksgelände brennen sollen. Flammen seien bereits zu sehen.

Aufgrund der Vielzahl der Anrufe und des Meldebildes wurde die Alarmstufe „Feuer 2“ ausgelöst. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und zwei Freiwillige Feuerwehren wurden zu der Einsatzstelle alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, schlugen den Einsatzkräften Flammen von einem Werksgelände mit mehreren Lagerhalle entgegen. Durch den Führungsdienst wurde die Alarmstufe daraufhin auf „Feuer 3“ erhöht und weitere Kräfte zur Brandbekämpfung und Wasserversorgung nachgefordert. Auf einem Freigelände brannten diverse Stapel mit Holzpalletten. Das Feuer hatte auf einen angrenzenden Lagerhallenkomplex übergegriffen und breite sich weiter aus. Für die Brandbekämpfung, die Wasserversorgung, den Schutz von nicht betroffenen Gebäudeteilen und das Verhindern einer weiteren Brandausweitung erhöhte der Einsatzleiter auf die zweithöchste Alarmstufe „Feuer 5“.

Durch die Einsatzkräfte wurden insgesamt vier Drehleitern und ein Teleskopmastfahrzeug mit insgesamt zwei Wasserwerfern, zwei Wenderohren, 2 B- und 6 C-Rohren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die durch den Brandverursacht wurde, wurde die Bevölkerung über die NINA-Warnapp aufgefordert, Fenster und Türen im Bereich Bahrenfeld, Stellingen und Niendorf geschlossen zu halten. Das Technische Hilfswerk wurde mit Radlader und Bagger an die Einsatzstelle alarmiert, um die teileingestürzten Hallenbereiche und das glimmende Brandgut auseinanderzuziehen. So gelang es, an die Brandherde heranzukommen. Durch den umfassenden Löschangriff konnte das Feuer durch die Einsatzkräfte niedergekämpft werden. Der Brand an der Einsatzstelle, die in fünf Einsatzabschnitte unterteilt wurde, konnte gut acht Stunden gelöscht werden. Gegen 6:30 Uhr am nächsten Morgen konnte der Einsatzleiter „Feuer aus – Abspannen“ melden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Brandursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Hamburg war mit über 140 Kräften der Berufsfeuerwehr und mehrerer Freiwilliger Feuerwehren im Einsatz für Hamburg.

Gewinnspiel Album „Rausch“ von Helene Fischer.

(mr). Endlich ist es soweit: Nach einer kreativen Pause meldet sich Schlagersängerin Helene Fischer nun mit einem Paukenschlag zurück. Mit im Gepäck ihr brandneues Album „Rausch“ und 18 brandneue Songs. Weil wir in den vergangenen Monaten sehr großen Zuspruch von unseren Leserinnen und Lesern hatten, verlosen wir auch in diesem Monat wieder drei Alben. Dieses Mal das neue Album „Rausch“ von Helene Fischer.

Wenn Sie ein Fan der in Bayern lebenden TV-Moderatorin und Sängerin sind oder zumindest die Musik sehr gerne hören, dann machen Sie mit.

„Rausch“ heißt das Album von Helene Fischer, auf dem 18 tolle Titel zu finden sind. „Volle Kraft voraus“, „Nichts auf der Welt“ und „Rausch“ sind drei davon. Frisch und melodisch sind aber auch die anderen Songs.

Sie möchten eine CD in Ihren Händen halten und von Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau gewinnen? Schicken Sie uns bitte einfach die Lösung folgender Frage: In welchem Park in Hamburg drehte im März 2022 das Filmteam der „SoKo Hamburg“ (ZDF) eine neue Folge? Kleiner Tipp: der Park befindet sich im Stadtteil Winterhude, als Schauspieler stand unter anderem Marek Erhardt vor der Kamera. Es wurde eine Leiche gefunden – nahe des Planetariums. Na, wissen Sie nun die Antwort?

Die Lösung finden Sie auf www.hamburger-allgemeine.de. Klicken Sie sich gerne durch unsere Online-Ausgabe – dann dürfte die richtige Antwort nicht schwer fallen.

