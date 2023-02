(mr). Autofahrern wird es sicher aufgefallen sein: neben den vom Hamburger Senat dauerhaft gestrichenen Parkplätzen werden aktuell – zeitlich begrenzt – wieder Parkplätze “geklaut”. Diesmal sind aber Filmproduktionen Schuld dran, dass zahlreiche Parkplätze nicht zu nutzen sind. Denn Filmcrews rollen stets mit einem großen Fuhrpark ans Filmset: Technik-Lkw, Aufenthalts- und Maskenmobile, Fahrzeuge fürs Kostüm und Catering, Strom-Aggregatorwagen, Shuttle-Busse. Die Winterpause ist vorbei – jetzt wird wieder fleißig fürs TV und Kino gedreht. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau weiß, welche Promis in Hamburg vor der Kamera stehen: in diesen Tagen steht Anna-Maria Mühe (37) für eine neue Folge “Solo für Weiß” (ZDF) vor der Kamera. Drehorte: am Seemannsheim am Krayenkamp (Neustadt), Erlenstraße (Lokstedt) und unter anderem im Komponistenviertel (Neustadt). Auch Anna Loos (52) dreht aktuell in Hamburg für eine neue Folge “Helen Dorn” (ZDF). Darin spielt sie eine LKA-Kommissarin, die den Mord an einem Mann aufklärt, der am Baakenhafen im Wasser treibend gefunden wird. Am Braakenhafen stieg dazu ein Stuntman ins eiskalte Wasser, um für mehrere Minuten den Toten zu spielen. Der Tatort wurde von TV-Streifenwagen, Zivilwagen, einem Rettungswagen und Leichenwagen weiträumig abgesperrt. Drehorte für die aktuelle Folge sind unter anderem der Baakenpark (HafenCity) und die Oldtimer-Tankstelle in Rothenburgsort.

Schauspieler Lars Eidinger (47) dreht derzeit den Kinofilm “Sterben – auch eine Komödie”. Drehorte sind unter anderem ein Spielplatz an der Eulenstraße (Altona), Thadenstraße (Altona-Altstadt), das alte Kraftwerk Bille (Hammerbrook) und die Hein-Hoyer-Straße (St. Pauli). Sie wurde für umfangreiche Aufnahmen kürzlich für einen Nachtdreh gesperrt – Anwohner hatten es schwer, ihren Pkw abzustellen. Schauspielerin Lilith Stangenberg (34, „Tatort“) spielt ebenfalls in dem Kinofilm “Sterben” mit, ging für die Rolle sturzbetrunken über die Simon-von-Utrecht-Straße in einen Kiosk.

Auch die beiden TV-Lieblinge Peter Heinrich Brix (67) und Oliver Wnuk (47) drehen derzeit für eine neue Folge “Nord Nord Mord” (ZDF) in Hamburg. In einem Bürogebäude am Harvighorster Weg entstehen Innenaufnahmen der Polizeiwache, die sich vom Spielort her auf Sylt befindet.

In den kommenden Wochen kommen auch die TV-Produktionen “Notruf Hafenkante”, “Großstadtrevier”, “Pfefferkörner” und “Die Kanzlei” aus der Winterpause. Hamburg hat halt den Dreh raus.

Anna Maria Mühe und Kollege Camill Jammal verlassen als TV-Polizisten das Seemannsheim am Krayenkamp. Es kommt zu einer lebhaften Diskussion, bevor beide in einen Zivilwagen steigen und davon fahren. Links oben ist die Filmklappe zu sehen. Fotos/Montage: FoTe Press

