(ha/mr). Unwetterwarnung für Donnerstag, den 17. Februar 2022: Wegen des angekündigten stürmischen Wetters bleiben die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf am Donnerstag ganztätig geschlossen. Auf dem offiziellen Social-Media-Kanal der Friedhöfe heißt es in einer Eilmeldung: „Wegen des Sturms sind die Friedhöfe (…) geschlossen. Vom Betreten der Friedhöfe wird dringend abgeraten.“ Grund: Herabfallende Äste und umstürzende Bäume könnten für Besucher gefährlich sein. Die Hamburger Hochbahn kündigte an, dass es infolge der Schließung der Friedhöfe auch Einschränkungen bei den Buslinien 170, 270 und 461 geben werde.

Planten un Blomen schließt wegen Unwetterwarnung früher

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte teilt mit, dass Planten un Blomen heute (16. Februar) bereits um 20 Uhr (statt 23 Uhr) schließen. Auch morgen (Donnerstag) bleibt der Park ganztags aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Für ganz Norddeutschland hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung von Mittwoch- bis Donnerstagabend herausgegeben. Demnach muss mit zeitweise orkanartigen Böen um 110 Stundenkilometer und an der Nordsee sowie in Schauernähe mit Orkanböen um 120 Stundenkilometer gerechnet werden. Die Unwetterwarnung gilt einer Mitteilung nach von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag 18 Uhr. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief erwartet. Generell sollten es Personen vermeiden, in dieser Zeit draußen zu sein und Wälder und Parks zu meiden.