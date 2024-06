(mr). Am kommenden Sonntag, dem 9. Juni 2024, ist Wahltag. Dann werden in Deutschland 96 Europaabgeordnete gewählt, genauso viele wie bei der Europawahl 2019. Weil es eine wichtige Wahl ist, macht die Hamburger Hochbahn auf zahlreichen Anzeigentafeln Werbung, zur Wahl zu gehen. „Deine Stimme zählt! Am 9. Juni“ ist zu lesen. Nach ein paar Sekunden erscheint dann der Text: „Bei der Bezirks- und Europawahl!“

Alles was Sie zur Wahl wissen müssen: Deutsche Staatsangehörige sowie Unionsbürgerinnen und Unionsbürger können ihre Stimme abgeben, sofern sie mindestens 16 Jahre alt und an ihrem Wohnort ins Wählerverzeichnis eingetragen sind. Es ist auch möglich, per Briefwahl oder aus dem Ausland zu wählen.

Wie werden die Abgeordneten gewählt?

Das EU-Wahlrecht sieht vor, dass in allen Mitgliedstaaten nach dem Verhältniswahlsystem gewählt wird. Das bedeutet: je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Europaabgeordnete schickt sie ins Europäische Parlament. In Deutschland werden die Europaabgeordneten nach den Grundsätzen der Verhältniswahl auf der Basis von Listenwahlvorschlägen gewählt. Listenwahlvorschläge können für einzelne Länder oder es kann eine gemeinsame Liste für alle Länder aufgestellt werden. In Deutschland werden geschlossene Listen genutzt, das heißt Wählerinnen und Wähler können die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste nicht verändern.

Am Sonntag, den 9. Juni 2024, finden neben der Europawahl in Hamburg die Bezirksversammlungswahlen, kurz auch Bezirkswahlen, statt. Gewählt wird in den Bezirken Altona, Bergedorf, Eimsbüttel, Harburg, Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord und Wandsbek.