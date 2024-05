(ha/mr). Erst vor wenigen Tagen ist der zweite Spielfilm vom „Großstadtrevier“ (ARD) abgedreht, da surren in diesen Tagen erneut die Kameras für neue Folgen der Kultserie aus Hamburg. Aktuell werden in Hamburg und Umgebung neue Folgen der erfolgreichen Polizeiserie produziert. Allerdings steht diesmal auch ein neuer Kollege vor der Kamera: Schauspieler Özgür Karadeniz kommt als neuer Wachhabender ins Team des 14. Kommissariats.

Gleich der erste Auftritt sorgt für mächtig Unruhe, denn Polizeioberkommissar Tarkan Yildiz schleppt zu seinem Dienstantritt im „Großstadtevier“ einen Tischkicker ins PK 14. Der Schauspieler Özgür Karadeniz kommt in der 38. Staffel der ARD-Kultserie als neuer Wachhabender aufs Hamburger Revier. „Es ist großartig, Mitglied dieses Ensembles zu werden und die Figur des Tarkan Yildiz von Beginn an mitentwickeln zu dürfen. Da habe ich große Lust zu! Außerdem werde ich Teil einer Serie, mit der ich selbst großgeworden bin – das ist schon besonders“, freut sich Karadeniz, der in Kiel aufwuchs und sowohl in TV-Produktionen wie „Tatort“ als auch in Kinofilmen wie „Nur eine Frau“ oder „Das Lehrerzimmer“ mitgewirkt hat.

Enrique Fiß und

Maria Ketikidou am Filmset.

Torsten Münchow wird als Wachhabender Helmut Husmann nach etwa 50 Folgen das „Großstadtrevier“ in dieser Staffel verlassen und sich neuen Projekten zuwenden. Vom 6. Mai bis Anfang Oktober werden in der Hansestadt 12 neue Folgen für die 38. Staffel gedreht, die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich ab Herbst 2025. Im Herbst und Winter dieses Jahres wird die 37. Staffel ausgestrahlt, in die auch die 500. Folge der Erfolgsserie fällt. Zum Jahreswechsel 2024/2025 plant Das Erste, den zweiten Spielfilm mit dem Arbeitstitel „Triage“ zu zeigen. Zum Ensemble gehören neben Özgür Karadeniz und Torsten Münchow auch Maria Ketikidou, Saskia Fischer, Enrique Fiß, Patrick Abozen, Sinha Melina Gierke sowie Sven Fricke. Die neuen Folgen wurden von Torsten Wacker, Bettina Schoeller Bouju, Silke Engler und Oliver Dommenget inszeniert, wie die Letterbox Filmproduktion mitteilt, die das „Großstadtrevier“ produziert. Produzentin ist Kerstin Ramcke.



Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam heute Morgen (8. Mai 2024) bei Filmarbeiten an der Straße Ellerneck in Jenfeld an. Zwischen 9 und 11 Uhr drehte die Filmcrew dort eine Szene, in der die beiden Zivilermittler Harry Möller (Maria Ketikidou) und Nils Sanchez (Enrique Fiß) in ihrem zivilen Streifenwagen Peter 14/21 sitzen und sich unterhalten. Dann brausen sie mit eingeschaltetem Blaulicht davon.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

