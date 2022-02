(ha/mr). „Heute haben wir die erschütternde Nachricht erhalten, dass eine Polizistin und ein Polizist der Polizeiinspektion Kusel in Rheinland-Pfalz im Dienst getötet wurden. Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen, Freunden und Kollegen, denen wir unser tief empfundenes Beileid aussprechen“, schreibt die Hamburger Polizei auf einem seiner Social-Media-Kanäle am Abend. Zuvor hatte die Polizei Rheinland-Pfalz geschrieben: „In Gedenken an unsere Kollegin und unseren Kollegen, die in der Nacht zum Montag im Landkreis Kusel durch Schüsse tödlich verletzt wurden. Wir sind zutiefst geschockt und trauern mit der Familie und allen Angehörigen.“

In der Nacht zum heutigen Montag waren Beamte der Polizeiinspektion Kusel im Landkreis auf einer routinemäßigen Streifenfahrt. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 etwa um 4:20 Uhr wurden zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. Medien berichten, dass am frühen Montagmorgen eine Polizeianwärterin (24) und ihr Kollege, ein 29-jähriger Oberkommissar, auf Streife unterwegs waren. Gegen 4.20 Uhr sollen die beiden Beamten ein verdächtiges Fahrzeug gestoppt haben. Bei der Kontrolle entdeckten sie im Kofferraum totes Wild. Dann seien offenbar erste Schüsse gefallen.

Die Kreisstraße 22 war im Bereich Mayweilerhof und Ulmet mehrere Stunden lang voll gesperrt. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631 / 369 26 20 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Nach den tödlichen Schüssen auf die beiden Polizisten hatten Staatsanwaltschaft und Polizei einen Tatverdächtigen zur öffentlichen Fahndung ausgerufen. Der 38-Jährige wurde kurze Zeit später festgenommen. Dabei handelte es sich um einen 38 Jahre alten Mann aus dem Saarland, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilten. Kurze Zeit später gab die Polizei die Festnahme des Mannes bekannt. Auch ein zweiter Tatverdächtiger, ein 32-Jähriger, wurde zwischenzeitlich festgenommen.

Auch in Hamburg wurden Polizisten ermordet

Auch in der Freien und Hansestadt Hamburg wurden Polizisten ermordet. Norbert Schmid ist das erste Mordopfer der Roten Armee Fraktion (RAF). Der Zivilbeamte wurde am 22. Oktober 1971 in Hamburg erschossen – der mutmaßliche Schütze dafür nie verurteilt. Seine Witwe klagte später an: „Der Staat hat meinen Mann verraten.“ Er wurde auf dem Waldfriedhof Volksdorf beigesetzt.

Im Stadtteil Bergedorf wurde am 16. August 1996 Polizeihauptmeister Matthias Schipplick (34) von einem Autofahrer erschossen, den er ohne Papiere angetroffen hat. Tragisch: An diesem Tag feierte der junge Beamte seinen Geburtstag.