(mr). Hamburg trauert um einen seiner prominenten Filmregisseure: Dieter Wedel. Das Landgericht München 1 wollte eigentlich nach Monaten des Wartens mitteilen, ob und wann es zum Vergewaltigungsprozess gegen ihn kommt. Jetzt steht fest, dass es keine Verhandlung mehr geben wird. Denn Dieter Wedel ist tot. Der Star-Regisseur („Der König von St. Pauli“, „Die Affäre Semmeling“, „Schwarz, Rot, Gold“) ist bereits vor einer Woche in Hamburg an den Folgen einer schweren Erkrankung verstorben. Er starb bereits am 13. Juli in Hamburg, wie das Landgericht München I am Mittwoch (20. Juli) mitteilte, wo ein Strafverfahren gegen Wedel anhängig war. Nach Angaben seiner Münchner Rechtsanwälte (Peter Gauweiler und Kollegen) soll Dieter Wedel, der seit mehreren Jahrzehnten in einem Haus im Hamburger Osten wohnte, in einem Krankenhaus „nach langer schwerer Krankheit gestorben“ sein. Das Verfahren gegen den 82-Jährigen wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung sei damit „ohne Weiteres beendet“, heißt es in dem Anwaltsschreiben.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Regiesseur bereits im März vergangenen Jahres wegen eines Vorwurfs aus dem Jahr 1996 angeklagt. Die Schauspielerin Jany Tempel („Tatort“, „Polizeiruf 110“, „Peter Strom“) gibt an, Wedel habe sie damals in einem Münchner Luxushotel vergewaltigt. Ein schwerer Vorwurf, den Wedel stets bestritten hat. Wedels Anwälte sprachen bei der Anklageerhebung von Vorverurteilung. Sie betonten die Wahrscheinlichkeit, dass die Anklage gar nicht zugelassen werden könnte – obwohl das in der deutschen Justiz kaum vorkommt.

Dieter Wedel widersprach den Aussagen der Schauspielerin und gab laut Angaben seines Anwalts „eine umfassende eidesstattliche Erklärung“ zu den Anschuldigungen ab. Zahlreiche Medien berichteten über die Vorwürfe, gegen die Wedel beziehungsweise seine Anwälte sich teilweise juristisch zur Wehr zu setzen versuchten.

Dieter Wedel zählte zu den erfolgreichsten deutschen Filmemachern. Mit seinen Mehrteilern begeisterte er ein Millionen-Publikum und schrieb Fernsehgeschichte. Wedel war Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg. Über sein Geburtsdatum gab es zu Lebzeiten widersprüchliche Aussagen. Unter anderem stand bei Wikipedia das Geburtsdatum 1942. Nach jetzigen Angaben des Münchner Landgerichts ist das offizielle Geburtsdatum allerdings der 12. November 1939. Damit war er zum Zeitpunkt seines Todes 82 Jahre.

Dieter Wedel war unter anderem mit der Schauspielerin Hannelore Elsner (1942–2019) liiert. Aus dieser Beziehung stammt der 1981 geborene Sohn Dominik Elstner, der als Fotograf arbeitet. Wedel war ab 2014 mit der Kauffrau Ursula Wolters verheiratet, einer Tochter des ehemaligen Bremer Senators Hermann Wolters. Insgesamt hatte er sechs Kinder mit sechs verschiedenen Frauen. Er wohnte sowohl in Hamburg-Tonndorf als auch auf Mallorca.

Über die Trauerfeier und Beisetzung liegen derzeit noch keine Angaben vor.