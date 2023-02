(ha). Ab dem 1. Januar 2025 sollen in Hamburg nur noch lokal emissionsfreie Taxen und Mietwagen neu zugelassen werden. Diese Regelung ist Bestandteil des in dieser Woche im Hamburger Senat verabschiedeten Klimaschutzgesetzes. Sie soll auch für die Mietwagen gelten, die mit einem Chauffeur gebucht werden. Gleichzeitig baut der Beschluss auf dem im April 2021 gestarteten Projekt Zukunftstaxi auf: In einem Bündnis mit der Branche fördert die Stadt den Umstieg auf lokal emissionsfreie Taxen finanziell. Fuhren vor Beginn des Projektes ganze fünf E-Taxen in Hamburg, sind es heute schon über 350, 25 davon sind mit Wasserstoff betriebene Taxen. Das sind insgesamt mehr als 12 Prozent der Hamburger Taxiflotte.

Hamburg nimmt damit bundesweit die alleinige Spitzenposition ein. Seit Projektbeginn wurden bereits mehr als 2.000 Tonnen CO 2 eingespart, bei Umstellung der ganzen Flotte wäre die jährliche Einsparung sogar 25.000 Tonnen. Das teilt die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende in einer Erklärung mit.

Erste Untersuchungen zeigen: Der laufende Betrieb funktioniert. Es werden bei den E-Taxen mindestens genauso viele Fahrten gefahren wie mit Verbrennern, die Länge der Schichtzeiten unterscheiden sich trotz der Ladeprozesse kaum. Bei den laufenden Kosten sind E-Taxen zudem deutlich günstiger. Ganz im Geist des Projektes Zukunftstaxi soll auch die komplette Umstellung im Schulterschluss mit der Branche umgesetzt werden. Eine Befragung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften zeigt: Die große Mehrheit der Hamburger Taxenunternehmen befürwortet den Umstieg, fordert aber auch eine breite Palette geeigneter Fahrzeuge und ausreichende Lademöglichkeiten.

Über die vom Senat beschlossene Regelung informierte die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende die Gewerbevertreter gestern (15. Februar) in der Handelskammer und wies ebenso auf das in Kürze beginnende Anhörungsverfahren der Taxenverbände hierzu hin.

Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „Das Projekt Zukunftstaxi hat drei wichtige Erkenntnisse gebracht. Zum einen hat die große Nachfrage nach lokal emissionsfreien Taxen gezeigt, dass die Branche bereit und gewillt ist, das Verbrennerzeitalter hinter sich zu lassen. Die E-Taxen haben sich zudem im Betrieb als zuverlässig, komfortabel und günstiger gegenüber den Verbrennertaxen gezeigt. Und gleichzeitig bringt der Umstieg einen sofortigen Klima-Effekt: Schon jetzt wurden 2.000 Tonnen CO 2 eingespart, elektrifizieren wir die gesamte Flotte in Hamburg, sind es 25.000 Tonnen. Dies alles macht es sinnvoll und umsetzbar, ab 2025 in Hamburg nur noch lokal emissionsfreie Taxen zuzulassen. Damit leisten wir gemeinsam mit der Taxibranche einen echten Beitrag zum Klimaschutz. Und von den Chauffeurdiensten mit Mietwagen wissen wir heute schon, dass häufig emissionsfreie Fahrzeuge angeboten und für Eventverkehre bestellt werden. Gemeinsam mit der Branche wollen wir diesen Weg der Modernisierung weiter gehen.“

Thomas Lohse, Vorstandsvorsitzender Hansa Taxi: „Das Projekt Zukunftstaxi der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende ist aus unserer Sicht ein voller Erfolg. Wir werden demnächst neben unserer bekannten Telefon-Bestellnummer 211211 auch die speziell für E-Taxis eingerichtete Telefon-Nummer 211 255 in der Öffentlichkeit bekannt machen. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Zukunft unserer Branche elektrisch ist und dass dieser Umstellungstermin machbar ist. Das Gewerbe hat jetzt dafür fast zwei Jahre Zeit und Planungssicherheit.“

Alexander Mönch, President FREE NOW Germany & Austria: „Die Stadt Hamburg gibt beim Thema Verkehrswende in Deutschland einmal mehr den Ton an. Die vergangenen zwei Jahre Zukunftstaxi-Initiative haben gezeigt, dass der entscheidende Hebel im engen Schulterschluss mit den Akteuren der städtischen Mobilitätslandschaft liegt. FREE NOW vermittelt inzwischen knapp 80 Prozent aller verfügbaren lokal emissionsfreien Taxen in Hamburg und bekommt hierfür von Unternehmer- und Fahrgastseite durchweg positives Feedback. So wählen z. B. immer mehr Nutzer in Hamburg zielgerichtet die nachhaltigere E-Taxi-Option in unserer App. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass Hamburg jetzt auch eine verbindliche Frist für neu-konzessionierte Fahrzeuge im Taxigewerbe setzt. Das sorgt für Klarheit in der Branche und sendet zudem das deutliche Signal an andere Städte, beim Klimaschutz mehr zu tun.“

Die Stadt Hamburg hat im Rahmen des Projekts Zukunftstaxi zusätzlich zur Bundesförderung seit April 2021 zwei Förderstufen zum Ausgleich des derzeit noch bestehenden Mehraufwands für insgesamt 460 E-Taxen (davon 60 E-Inklusionstaxen für die Rollstuhlbeförderung) gestartet. Noch in diesem Frühjahr soll ein weiteres Förderprogramm im Umfang von einer Million Euro aufgelegt und damit 360 E-Taxen sowie 5 spezielle E-Inklusionstaxen unterstützt werden. Der Hochlauf der E-Taxen wird zudem durch die Schaffung von zunächst einmal 40 neuen E-Taxenständen mit dann 80 für die Taxen exklusiven HPC-Schnellladepunkten unterstützt.