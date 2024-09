(mr/ha). Passanten reiben sich die Augen. „Das ist doch, das ist doch…“ Genau, es ist Schauspielerin Katharina Wackernagel, die durch die Parkanlage Planten un Blomen joggt. Die 45-jährige Berlinerin (bekannt aus „Tatort“, „Stralsund“, „Hinter Gittern – der Frauenknast“) läuft mehrfach vom Millerntorplatz bis zur Schlittschuhbahn. An ihrer Seite ein Mann, der ebenfalls kein Unbekannter ist: Schauspielkollege Rick Okon (35, „Tatort“, „Wilsberg“, „Helen Dorn“, „Der Krininalist“).

Katharina Wackernagel sucht während des Joggens immer wieder

Blickkontakt zu ihrem Kollegen Rick Okon. Fotos: FoTe Press

Beide spielen die Hauptrolle einer neuen Fernsehkomödie, die unter dem Titel „Zwei am Zug“ in diesen Tagen für das ZDF in Hamburg und Umgebung gedreht wird. Zum Inhalt teilt die Mainzer Sendeanstalt mit: „Es beginnt mit einer Zufallsbekanntschaft in einem stundenlang feststeckenden Zug. Die Kneipenwirtin Sandra (gespielt von Katharina Wackernagel) trifft auf Reisekaufmann Otis (Rick Okon). Beide geraten zunächst aneinander, da sie durch mitgehörte Telefonate mehr voneinander erfahren, als ihnen lieb ist. Doch sie kommen ins Gespräch, entdecken eine verblüffende Seelenverwandtschaft und erleben den jeweils anderen als wertvollen Liebesberater bei ihren persönlichen Beziehungsproblemen – etwas, das sie nach der Bahnreise bei gemeinsamen Jogging-Runden als „Personal Training“ getarnt, fortsetzen. Als Sandras Mann Christian (Aurel Manthei) eines Tages zufällig auf Otis beste Freundin Bill (Jane Chirwa) trifft, ist das Gefühlschaos perfekt.

Stundenlang filmt das Filmteam in Planten un Blomen die Szene, in der Wackernagel und Okon joggen und sich dabei unterhalten. Dabei werden die Darsteller von einem Spezialfahrrad begleitet, auf dem drei Crew-Mitglieder während des Drehs sitzen: Ein Kameramann sitzt auf einem Anhänger, während ein Mann das Fahrrad fährt. Ein Dritter sitzt in einem Korb und schaut während der Fahrt stetig auf einen Monitor. Der Startpunkt dieser Szene ist der Millerntorplatz. Dort hat die TV-Crew die umfangreiche Technik aufgebaut: Monitore, Stative, Mikrofonständer. Mehrere Filmblocker riegeln das Filmset von Passanten ab. Sie achten darauf, dass keine aufdringlichen Fans den Schauspielern zu nahe kommen. Etwa 20 Crew-Mitglieder sind während der Filmarbeiten am Set: Regie, Aufnahmeleitung, Maske, Requisite, Kostüm, Licht, Ton, Kamera – um einige zu nennen.

Die romantische Komödie „Zwei am Zug“ entsteht unter der Regie von Constanze Knoche, das Drehbuch schrieb Sathyan Ramesh. Gedreht wird der TV-Film noch bis zum 1. Oktober 2024.

Weitere Drehorte sind aktuell das Alstervorland und der Kreuzungsbereich Dammtorstraße Ecke Gorch-Fock-Wall. Auch dort macht das Filmteam Aufnahmen mit den beiden Schauspielern Katharina Wackernagel und Rick Okon.

Nach gedrehter Szene schwingt sich Katharina

Wackernagel auf ein Leihfahrrad und fährt damit

wieder zur ihrer Startposition. Mehrere Male

muss die Schauspielerin an diesem Tag vom

Millerntorplatz bis zur Schlittschuhbahn in

Planten un Blomen joggen…